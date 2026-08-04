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Reportaje 'Jugones'

Locura con la venta de camisetas de España con las dos estrellas: "Ya me la llevo puesta"

Este martes se han puesto a la venta las camisetas de la selección española con las dos estrellas sobre el pecho.

camiseta

Es imagen de esta mañana de martes: colas en las tiendas para comprar la nueva camiseta de la selección, la camiseta con las dos estrellas sobre el pecho.

Hay tallas que ya se han agotado. Una auténtica locura que 'Jugones' ha vivido en primera persona.

"La camiseta de los campeones del mundo", dice uno de los afortunados que ha podido comprar la camiseta.

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