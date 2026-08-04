En una nave, en colinas o en la playa: miles de menores migrantes siguen deambulando por Ceuta a la espera de ser reubicados

Los detalles Oficialmente 862 menores esperan en una nave de la ciudad una actualización sobre su situación, pero son muchos más los que están en diferentes puntos de Ceuta todavía sin ser registrados por la Policía.

Ceuta enfrenta una situación complicada tras la entrada de migrantes desde Marruecos. Aunque muchos han regresado, cientos de menores no acompañados permanecen en la ciudad, lo que obliga a España a acogerlos. Según cifras oficiales, 862 menores están registrados, pero se estima que hay alrededor de 2.000 en la ciudad, muchos en condiciones precarias. Los centros de acogida están desbordados y la capacidad de Ceuta es insuficiente, con solo 29 camas disponibles. La reubicación de estos menores en otras partes de España es necesaria, pero enfrenta resistencia política, especialmente de comunidades gobernadas por PP y Vox, que rechazan el reparto estipulado en la Ley de Extranjería.

Ceuta sigue sin normalidad. Pese a que el grueso de los migrantes que entraron de manera irregular el pasado jueves a la ciudad autónoma desde Marruecos ya han vuelto, muchos todavía están en diferentes puntos de la ciudad. Y, entre ellos, hay cientos de menores migrantes cuya situación es diferente ya que, al no estar acompañados, España los tiene que acoger.

Según las cifras oficiales, 862 menores están registrados por las autoridades y esperando ser reubicados. Muchos de ellos se encuentran en uno de los espacios que Ceuta ha habilitado a marchas forzadas, una nave industrial en el polígono de El Tarajal que ya se utilizó con los mismos fines hace cinco años.

Por otro lado, se han habilitado también dos colegios para ayudar en la acogida a estos menores. Según ha adelantado la Cadena Ser, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha solicitado la apertura de esos dos colegios, ambos en el barrio del Príncipe, aprovechando las vacaciones escolares para proteger a 100 niñas.

En una nave, en colinas o en la playa: miles de menores migrantes siguen deambulando por Ceuta a la espera de ser reubicados

Ahora bien, en los alrededores de los centros de acogida, que están completamente colapsados, se puede comprobar que son muchos más los menores no acompañados que están en la ciudad autónoma. Extraoficialmente se habla de que son alrededor de 2.000 ya que muchos se encuentran a las puertas de los centros, en colinas o en la playa.

Su situación actual es crítica. Pasan el día buscando comida, una que en muchos casos llega en forma de solidaridad por parte de los vecinos, y las noches solo las pueden afrontar con mantas facilitadas por las autoridades. Y la solución para estos menores no es quedarse en Ceuta.

La capacidad ordinaria de Ceuta se estableció en 29 camas, una capacidad que ya estaba muy sobrepasada incluso antes de la llegada de nuevos menores migrantes no acompañados. Por ello, estos menores tendrán que ser reubicados en otros puntos de España, lo que hará que la situación migratoria vuelva a protagonizar el debate político dado que muchas comunidades autónomas están gobernadas por PP y Vox y ya han rechazado este reparto recogido en la Ley de Extranjería.

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