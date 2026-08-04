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La iniciativa se puso en marcha el pasado 29 de julio

Leo Messi dona 80.000 euros para la reconstrucción de la sierra de Madrid tras los incendios

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid da las gracias al jugador e indica que la aportación del futbolista argentino se destinará a las labores de reconstrucción de los municipios afectados por el incendio.

Lionel Messi Lionel MessiReuters

El futbolista argentino Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio forestal que ha afectado a la zona en las últimas semanas.

Así lo ha revelado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un mensaje publicado en la red social X, en el da las gracias al jugador y señala que "los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece".

Según ha indicado la presidenta madrileña, la aportación de Messi se destinará a las labores de reconstrucción de los municipios afectados por el incendio.

Fuentes del Gobierno regional han explicado que fueron representantes del futbolista quienes se pusieron en contacto con la Comunidad de Madrid para interesarse por cómo realizar la aportación económica.

Desde el Ejecutivo autonómico se les facilitó el enlace habilitado para canalizar las donaciones destinadas a la reconstrucción de las zonas afectadas por el incendio.

Según las mismas fuentes, desde que la Comunidad de Madrid puso en marcha esta iniciativa el pasado 29 de julio ya se han recaudado cerca de 200.000 euros.

El incendio forestal de la sierra oeste ha afectado a 17 municipios madrileños y obligó a evacuar y confinar a más de 55.000 vecinos. La estimación inicial de la Comunid d de Madrid sitúa la superficie afectada en más de 27.000 hectáreas, tras una semana de trabajos de extinción y control del fuego, el mayor registrado en la región en las últimas décadas.

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