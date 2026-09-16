Indignación entre sanitarios y temor en los pacientes en el Ramón y Cajal: "Es normal, si atendemos a más gente de la que deberíamos"

¿Qué han dicho? Tras las denuncias de manipulación de listas de espera en este hospital público de la Comunidad de Madrid, son muchos los pacientes que se sienten engañados y olvidados. Denuncian que, al final, "te tienes que acostumbrar a lo que hay".

Las denuncias sobre la manipulación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid han generado preocupación entre sanitarios, trabajadores y pacientes. Se alteraron informes para minimizar la gravedad de las dolencias de 57 pacientes y cambiar las fechas de sus cirugías. Tanto sanitarios como pacientes temen más irregularidades y, aunque no les sorprende, están espantados por el maquillaje de las listas. Los pacientes se sienten engañados y denuncian largas esperas para recibir atención médica. Se espera una investigación interna, aunque hay temor de que se busquen cabezas de turco. A pesar de esto, los ciudadanos siguen apoyando la labor de los médicos de la sanidad pública.

Tras conocer las denuncias de manipulaciones en las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, con la intención de cumplir con lo impuesto por la consejería de Sanidad, lógicamente, reina la preocupación entre sanitarios, trabajadores y pacientes. Porque alguien, sea quien sea, ha hecho modificaciones en los informes para rebajar la gravedad de las dolencias de 57 pacientes y mover la fecha de sus cirugías.

Tanto sanitarios como pacientes ahora temen que pueda haber más irregularidades en el Hospital Ramón y Cajal. Aunque, si preguntas a quienes conocen desde dentro el funcionamiento de la sanidad madrileña, te cuentan que lo sucedido no les ha pillado por sorpresa. "Es normal, si atendemos a más gente de la que deberíamos", asegura una trabajadora.

Pese a ello, dicen estar espantados por el maquillaje de las listas de espera. "No hay que maquillarlo bajo ningún concepto, venga de donde venga", denuncia otra sanitaria.

"Mentir en este tema... mal lo llevamos"

Porque los médicos y enfermeras no son los únicos indignados. Por ese mismo sentimiento están transitando los enfermos. Aseguran estar "preocupados". Es más, consideran que "a todo el mundo le tiene que preocupar un tema así".

Sin olvidar que denuncian sentirse engañados. "Mentir en este tema... mal lo llevamos". Sobre todo, porque la realidad de las listas de espera es dramática, aunque la maquillen. "Fuimos a pedir cambio de hospital porque el Ramón y Cajal no estaba dándonos citas para pacientes con cosas urgentes", cuenta una paciente. "Yo tengo amigas que están esperando un año casi para que las atiendan", lamenta otra.

Y quien dice un año, dice dos. "Llevo esperando dos años a que me hagan una resonancia con sedación", pero "te tienes que acostumbrar a lo que hay", dice otra afectada por la espera en la sanidad madrileña que, al final, ha acabado resignándose.

Cabezas de turco

Ahora, solo queda esperar a que una investigación interna resuelva lo sucedido; aunque, según nos cuentan los sanitarios, con esto temen que se estén buscando cabezas de turco. "Sé que aquí hay algo, falla algo. No van las cosas normal" o "La gente que denuncia es la que se va a llevar las consecuencias terribles", son algunas de sus creencias.

Mientras tanto, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid apuestan por seguir aplaudiendo a los médicos de la sanidad pública. Al margen de los cuestionables métodos de sus gestores, consideran que dan "una atención exquisita". No buena, exquisita".

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