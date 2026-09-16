Heredar, la única esperanza para vivir en propiedad: "Comprar una vivienda en Madrid hubiera sido completamente imposible"

Marta cuenta en Más Vale Tarde su caso. Tras heredar la casa de su madre, ha tenido que volver a su pueblo para cumplir su sueño de formar una familia. Atrás deja los exorbitados precios de la vivienda en Madrid, y también su trabajo.

El 55% de los españoles considera que la única posibilidad de acceder a una vivienda es heredando. Ese es precisamente el caso de Marta, que a sus 37 años ha tenido que volver a su pueblo tras heredar la casa de su madre. Una situación que, sin embargo, ha provocado que se quede sin trabajo.

Marta muestra cómo la habitación que tenía cuando era pequeña se ha convertido en la que ahora comparte con su pareja. Antes vivió 12 años en Madrid pagando una fortuna: "Vivía en un pequeño estudio en el barrio de Salamanca y si ahora tuviera que volver a vivir sola en un piso así, me costaría dos tercios de mi sueldo", explica.

Para Marta, hoy en día "comprar una vivienda en Madrid hubiera sido completamente imposible". Por eso, hace un año volvió a sus raíces, en Chiclana de la Frontera, la única forma de cumplir el sueño, aparcado por la crisis habitacional, de "formar un futuro y una familia".

Una decisión que ha tenido un alto coste para Marta, que ha tenido que dejar su trabajo en la capital: "Tuve que hacer una grandísima renuncia y actualmente me encuentro en paro".

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