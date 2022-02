La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que responder en la Asamblea a las últimas informaciones que aseguran que desde el PP nacional ordenaron investigar la presunta contratación irregular a una empresa vinculada a su hermano por la que éste se habría llevado una cuantiosa comisión.

Ayuso ha tenido un tenso encontronazo con la líder de la oposición, Mónica García de Más Madrid, quien ha asegurado que "ni con todas las mascarillas adjudicadas al amigo de su hermano se puede tapar el olor a podrido de su partido". "Usted se dedicaba a sus propios chanchullos en los momentos más difíciles de la pandemia. Dejen de utilizar a los madrileños como ese muñeco de vudú sobre el que vuelcan sus indecencias y su mafia", ha censurado.

"Como no hay ninguna contratación irregular, como no he hecho nada ni he adjudicado nada a nadie de mi entorno, doy por respondida su pregunta", ha respondido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Unos y otros, como no han podido acabar conmigo aunque lo han intentado, van contra lo más importante que tiene una persona que es su familia. Usted podrá intentar todo lo que quiera", ha insistido Ayuso. "Ni un madrileño verá que me he beneficiado yo ni nadie de mi entorno. Si no lo tuviera tan claro, no lo diría con tanta claridad porque se podría demostrar. No lo van a encontrar y entiendo que esto me llevará a comisiones de investigación".