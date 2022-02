Las relaciones entre Génova y el PP de Ayuso parecen estar más rotas que nunca. Hoy se ha conocido que la dirección nacional del partido pidió explicaciones a la presidenta madrileña en octubre acerca de unos "contratos irregulares" relacionados con Tomás Díaz Ayuso.

La información que recibieron es que había unos "contratos irregulares" por valor de 1,5 millones de euros en los que estaba involucrado el hermano de la dirigente madrileña. Según fuentes de la dirección a laSexta, Ayuso defendió que ella no tenía nada que ver e instó a que se pusieran en contacto con Tomás Díaz Ayuso. Asimismo, se comprometió a presentar la documentación necesaria para demostrar que todo estaba en regla, algo que no llegó a hacer. Precisamente, esa misma tarde la presidenta bloqueó en WhatsApp al secretario general del partido.

Unos hechos que han salido a la luz porque en la noche de este miércoles 'El Confidencial' publicó que altos cargos de la dirección nacional contactaron con detectives privados para que investigaran si el hermano de Díaz Ayuso se llevó una comisión por un contrato a un supuesto amigo en abril de 2020, en plena ola de coronavirus, para adquirir mascarillas.

Desde el Partido Popular han desmentido "tajantemente" las informaciones relativas a "una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados". Sin embargo, fuentes de Sol a esta cadena sí indican que "el rumor de que Ayuso estaba siendo espiada llegó a oídos de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en diciembre". Entonces, "una vez recabada la información sobre el presunto espionaje, "se puso en conocimiento del alcalde para que tomara las medidas que considerara oportunas" porque el supuesto espionaje se abrió desde una empresa municipal perteneciente al Ayuntamiento de Madrid, según recoge 'El Mundo'.

Así las cosas, desde Génova insisten en que no existió tal espionaje y señala que es Ayuso la que tiene que dar explicaciones. Defienden que Pablo Casado tiene un compromiso con la ejemplaridad e irán hasta el final para denunciar las falsedades.

Esta misma mañana José Luis Martínez-Almeida ha negado que la Empresa Municipal de la Vivienda, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, tenga algo que ver con un caso de supuesto espionaje. El alcalde ha asegurado que tanto como el detective como el trabajador que, presuntamente, se reunió con él niegan los hechos y no "hay más prueba que lo que ambos han dicho". Además, ha señalado que no hay ningún contrato de este tipo relacionado con el consistorio y, por lo tanto, "no se ha podido producir ningún encargo ni pago del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza".

Preguntado por la posible implicación de Ángel Carromero, próximo al entorno de Pablo Casado, en este caso, el regidor madrileño ha apuntado que "ha negado que haya hecho cualquier tipo de gestión para obtener información sobre Isabel Díaz Ayuso o sus familiares". Sí ha querido destacar que en el Ayuntamiento "no cabe ninguna conducta que no sea ejemplar" y cualquier persona que vaya en contra de esta máxima "será cesada inmediatamente".

Fue Alberto Ruiz-Gallardón el que se puso en contacto con Martínez-Almeida para comunicarle que le habían trasladado que desde una empresa del Ayuntamiento de Madrid se estaba financiando el espionaje a la presidenta de la Comunidad. Al tener conocimiento de esto, Almeida impulsó una investigación que, finalmente, no arrojó pruebas al respecto, según ha confirmado el propio alcalde.