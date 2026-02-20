Rufián, tajante sobre los partidos independentistas en la política nacional: "Aquí ha sido más patriota Oskar Matute que Ayuso"

Gabriel Rufián conversa con laSexta Columna y, en este vídeo, asegura que le sigue "sorprendiendo" la dicotomía que que dice que un político independentista no puede hacer política nacional: "A mí me parece una mierda Cercanías en Barcelona y en Algeciras".

La política ha cambiado tanto que ahora el líder de un partido independentista como Gabriel Rufián emerge como figura de unión en la izquierda.

El portavoz de ERC en el Congreso, sin embargo, defiende en laSexta Columna que en su partido "siempre ha habido un eje nacionalista y un eje ideológico y un eje antifascista".

"Hace 90 años Esquerra Republicana ya defendía la jornada de 8 horas y la autodeterminación de Cataluña", afirma Rufián, que en su caso apunta que Cercanías le parece "una mierda en Barcelona y en Algeciras".

El problema según Ignacio Urquizu, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y exdiputado del PSOE, es que Rufián "lleva mucho tiempo en política y eso hace que tengas hemeroteca".

Lara Hernández, coordinadora del Movimiento Sumar, habla del carácter plurinacional de España y asegura que "estamos condenados a entendernos y no hacerlo sería ir en contra del sentido común de la gente". De este modo, considera que "hay que dar la bienvenida" a iniciativas como la de Rufián.

Rufián, por su parte, ensalza el trabajo de los partidos nacionalistas en el Congreso: "Aquí ha sido más patriota Oskar Matute que Isabel Díaz Ayuso".

