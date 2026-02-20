Ahora

Unión de izquierdas

Rufián, tajante sobre los partidos independentistas en la política nacional: "Aquí ha sido más patriota Oskar Matute que Ayuso"

Gabriel Rufián conversa con laSexta Columna y, en este vídeo, asegura que le sigue "sorprendiendo" la dicotomía que que dice que un político independentista no puede hacer política nacional: "A mí me parece una mierda Cercanías en Barcelona y en Algeciras".

Gabriel Rufián conversa con laSexta Columna y, en este vídeo, asegura que le sigue "sorprendiendo" la dicotomía que que dice que un político independentista no puede hacer política nacional: "A mí me parece una mierda Cercanías en Barcelona y en Algeciras".

La política ha cambiado tanto que ahora el líder de un partido independentista como Gabriel Rufián emerge como figura de unión en la izquierda.

El portavoz de ERC en el Congreso, sin embargo, defiende en laSexta Columna que en su partido "siempre ha habido un eje nacionalista y un eje ideológico y un eje antifascista".

"Hace 90 años Esquerra Republicana ya defendía la jornada de 8 horas y la autodeterminación de Cataluña", afirma Rufián, que en su caso apunta que Cercanías le parece "una mierda en Barcelona y en Algeciras".

El problema según Ignacio Urquizu, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y exdiputado del PSOE, es que Rufián "lleva mucho tiempo en política y eso hace que tengas hemeroteca".

Lara Hernández, coordinadora del Movimiento Sumar, habla del carácter plurinacional de España y asegura que "estamos condenados a entendernos y no hacerlo sería ir en contra del sentido común de la gente". De este modo, considera que "hay que dar la bienvenida" a iniciativas como la de Rufián.

Rufián, por su parte, ensalza el trabajo de los partidos nacionalistas en el Congreso: "Aquí ha sido más patriota Oskar Matute que Isabel Díaz Ayuso".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'El rearme de la izquierda: ¿a qué esperan?' en atresplayer.

Las 6 de laSexta

  1. Trump anuncia un "arancel adicional del 10%" tras el fallo del Supremo y acusa a sus jueces de ser "perros falderos de la izquierda radical"
  2. No son casos aislados, es violencia estructural: nueve víctimas por la violencia machista en tan solo mes y medio
  3. Marlaska llama al abogado de la víctima del exDAO y le propone abrir un canal directo de escucha
  4. La Policía continúa los registros en la mansión del expríncipe Andrés en plena investigación por sus vínculos con Epstein
  5. La pataleta de Ortega Smith tras ser suspendido de militancia en Vox: "No me merezco lo que estoy sufriendo. Sigo siendo portavoz"
  6. 'Balandrau', la película homenaje a los que murieron y a los que echaron una mano en el rescate en la peor tragedia de los Pirineos