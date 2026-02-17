Alfonso Serrano recrimina a Óscar Puente la "falta de inversión" ferroviaria y el ministro no pierde la oportunidad para atacarle por el caso Móstoles

¿Qué ha dicho? "Si quiere usted saber lo que es hacinamiento, inseguridad, suspensión de servicios o cierre de estaciones vaya usted un día en el Metro de Madrid y le pasa usted un informe a su jefa. Eso sí, hágalo usted un poco mejor de lo que lo ha hecho usted con la concejala de Móstoles que le denunció a usted del acoso sexual", ha dicho Puente.

Así, ante la recriminación de Serrano, Puente ha respondido: "Si quiere usted saber lo que es hacinamiento, inseguridad, suspensión de servicios o cierre de estaciones vaya usted un día en el Metro de Madrid y le pasa usted un informe a su jefa. Eso sí, hágalo usted un poco mejor de lo que lo ha hecho usted con la concejala de Móstoles que le denunció a usted del acoso sexual".

En su intervención, además, el ministro de Transportes ha contrapuesto la inversión en Cercanías llevada a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez con la del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. En concreto, durante el Gobierno de Rajoy, entre 2011 y mayo 2018, la inversión de Adif-Cercanías de Madrid alcanzó los 51 millones de euros, mientras que con el Ejecutivo de Sánchez llega a 985,55 millones de euros, 300 de ellos hasta noviembre del pasado año.

En este contexto, el ministro ha ironizado diciendo que "oír al PP de Madrid hablar de seguridad es lo mismo que oír al zorro impartir un seminario con protocolos de seguridad en el gallinero". Además, ha recogido las palabras de Serrano en las que aseguraba que los madrileños podrían sentirse "orgullosos" del trabajo de Ayuso, replicando que el Gobierno de la Comunidad es "desastroso" en seguridad sanitaria, transporte público, inversión pública y educación.

Serrano también ha criticado la "bravuconería y furor 'tuitero'" de Puente, algo que "tapaba la cruda realidad" de la red ferroviaria que "vive su peor momento por culpa de la falta de inversión", que asegura que también sufre la red de Cercanías en la región. "Óscar Puente nos dijo que el ferrocarril vivía su mejor momento y hasta nos anunció la eliminación de los vuelos cortos, mientras prometía que el AVE iría a 350km/hora. Por las mismas vías por las que ahora vas tan lento que puedes ver como crece la hierba", ha censurado.

El 'número dos' del PP de Madrid también ha criticado que el PSOE "tirara a la basura" un Plan de Cercanías presupuestado en 5.000 millones de euros, que destinaron "a pagar las facturas con independentistas que les permiten estar en el Gobierno". En concreto, ha subrayado que Cercanías ha perdido en Madrid "12 millones de usuarios acumulados" en los últimos años porque los ciudadanos "están hartos de llegar tarde, de quedarse tirados, porque no se fían, y sí, porque no se sienten seguros", ya que ha afirmado que los trenes "están viejos y fuera de su vida útil".

La defensa de la exconcejala de Móstoles pide que Ayuso y Serrano declaren como testigos

El abogado Antonio Suárez-Valdés, quien lidera la defensa de la exconcejal de Móstoles contra el alcalde de la ciudad, Manuel Bautista, ha confirmado en Al Rojo Vivo que han solicitado que Ayuso y Serrano declaren como testigos en la causa. El PP de Madrid vivió un terremoto con la publicación de la información del diario 'El País' que recogía la presión que habrían ejercido para que la exconcelaja del partido no denunciara al alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral.

En una entrevista en laSexta, Suárez-Valdés asegura que su clienta ha sufrido "toda clase de infundios" hasta el punto de "tener miedo de denunciar los hechos". "A estas alturas ella lo ha perdido todo. Ha perdido su intimidad, ha perdido su trabajo. Hay que tener en cuenta que cuando ella ya no pudo más ante la situación de acoso que ahora denuncia, renunció a un trabajo en el que se le pagaba más de 60.000 euros al año. No todas las mujeres están dispuestas a realizar ese sacrificio para para defender su honestidad, su trabajo y para no seguir siendo presuntamente acosada", defiende el letrado.

