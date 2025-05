Una Ayuso sin palabras apunta a la Fiscalía tras la imputación de dos de sus ex altos cargos por los 'protocolos de la vergüenza'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha minimizado las denuncias sobre la gestión de las residencias durante la pandemia. Ahora, con la imputación de dos ex altos cargos por los llamados 'protocolos de la vergüenza', Ayuso y su equipo apuntan a la Fiscalía y al Gobierno central. Sin embargo, el proceso actual nace de una nueva denuncia, no de un cambio de criterio. Las familias de las víctimas celebran este avance judicial, buscando justicia y reconocimiento. Desde el Gobierno central y la oposición en Madrid, se insiste en la necesidad de explicaciones y responsabilidades por parte de Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, siempre ha despreciado las denuncias de los familiares de los mayores en residencias que no fueron derivados a hospitales durante la pandemia, a raíz de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza'. Una vez conocida que por primera vez un juez ha imputado a dos ex altos cargos del Gobierno de la 'popular' por estos procedimientos, la baronesa 'popular' no tenía muchas ganas de hablar del asunto.

"Es un asunto que estaba archivado desde hace tres años", sobre el que "la Fiscalía ha cambiado de criterio" ahora, ha asegurado la presidenta regional a preguntas de los periodistas este viernes. La de señalar al Ministerio Público, también ha sido la línea de su mano derecha en el Partido Popular (PP) de Madrid, Alfonso Serrano, quien más allá de defender que "todo lo que se hizo en aquella época de pandemia contó con el aval de gerontólogos", ha apuntado hacia Moncloa.

"Sobre la actuación de la Fiscalía al solicitar la reapertura solo me puedo acordar de lo que dijo [el presidente del Gobierno, Pedro] Sánchez: '¿De quién depende la Fiscalía?' Pues eso", ha zanjado Serrano, también con pocas ganas de hablar del asunto. Y mientras que desde la Comunidad de Madrid sortean el tema, son las familias de las víctimas quienes agradecen y celebran el nuevo posicionamiento de la Justicia.

Desmontando a Ayuso, otra vez

Una acusación al Ministerio Público que a pesar de ser reiterada es falsa, puesto que no es un cambio de posicionamiento sino que la decisión corresponde a una nueva denuncia. Así lo ha explicado este viernes en Al Rojo Vivo Carlos Castillo que con Alejandra Jacinto y Eduardo Ranz forman el equipo jurídico de las asociaciones de víctimas.

"Esto nace de una nueva denuncia colectiva que se interpuso en octubre", ha destacado, al tiempo que ha aclarado que lo que está archivado es una denuncia interpuesta en 2021 a los médicos de las residencias que "habían llevado a cabo una denegación del deber del socorro" por no atender a esas personas. De hecho, la causa "se reabre por un delito distinto, el de denegación discriminatoria del servicio sanitario".

En busca de reparación

"No nos van a devolver a nuestros familiares, pero hay que reconocer responsabilidades", ha reconocido Carmen López, una de ellas. Paso fundamental para que se repare su dolor a través del "perdón". Reparación para las víctimas que este viernes también han pedido desde el Gobierno central, tanto desde el ala de Sumar como de la socialista.

Por ejemplo, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, subraya que los afectadas "merecen la verdad, que se haga justicia". Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, celebra que "la justicia finalmente ponga las cosas en su sitio", al tiempo que advertía que "lo que no se puede es volver a repetir".

Palabras similares a las del líder de la oposición del Ejecutivo de Ayuso en Madrid. En un vídeo, el también ministro de Transformación Digital, Óscar López, aseguraba a primera hora de este viernes que tarde o temprano, tendrán que llegar sus explicaciones "después de muchos años de lucha". Considera que con este movimiento "se abre un rayo de esperanza".

Para Más Madrid, Ayuso "la más cruel"

Unas explicaciones que también pide Más Madrid, que focaliza su requerimiento en la presidenta 'popular' a la que califican "como la más cruel" y "la última responsable" de los fallecimientos. Rendición de cuentas que ahora tampoco llegan, debido a las pocas palabras que ha dedicado al asunto, pero que llevan a recordar las de los últimos años.

Para Ayuso todo ha sido una "retorcida" estrategia política para destruirla. Sin ir más lejos, hace tan solo aseguraba que lo que había recibido habían sido "cartas de familias profundamente dolidas por la manera en la que se pretende retorcer desde la Moncloa". Aseguraba que nunca había recibido una queja personal por esas 7.291 víctimas.