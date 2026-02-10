Ahora

Peinado, contra Gómez

El juez Peinado da 10 días de plazo a Interior para que facilite los vuelos al extranjero de Begoña Gómez y su asesora

Los detalles El magistrado realiza la petición "en el improrrogable plazo de diez días", expresión que el juez escribe en mayúsculas, y con la amenaza de un "apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia judicial".

El juez Juan Carlos Peinado pide a la Oficina Nacional de Información del Pasajero de la Policía Nacional que, tras recabar de las líneas aéreas correspondientes la necesaria información, le facilite el detalle de "los viajes realizados por ambas investigadas María Cristina Álvarez Rodríguez y María Begoña Gómez Fernández, desde la fecha 16 de julio de 2018 hasta el día de hoy, concretando específicamente los posibles viajes realizados a la República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación de Repúblicas Rusas".

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el juez Peinado realiza la petición "en el improrrogable plazo de diez días", expresión que el juez escribe en mayúsculas, y "bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia judicial".

También reclama a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que, con el informe adjunto de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Presidencia del Gobierno, se requiera al responsable de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia judicial, para que remita "copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde dicha cuenta asignada a Begoña Gómez desde el día 11 de julio de 2018 hasta el día de la fecha".

Verificada esta información, que también reclama en el "plazo improrrogable de diez días", Peinado pide que se remitan estos correos a la UCO para que los analice y envíe un informe al Juzgado.

