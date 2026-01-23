La Complutense cifra en más de 113.000 euros el perjuicio por la presunta apropiación indebida de Begoña Gómez del 'software' de su cátedra

Los detalles En el informe que ha enviado al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la UCM señala que se tenga por "cuantificada de forma provisional esta responsabilidad civil" a fin de su eventual ejecución en la sentencia.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha estimado en 113.509,32 euros el daño sufrido por la supuesta apropiación indebida de un 'software' por parte de Begoña Gómez, quien codirigía la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. En un informe al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, la UCM detalla que 108.765,79 euros se destinaron al desarrollo del 'software', mientras el resto corresponde a costos de personal. Gómez niega el delito, alegando que la universidad le indicó cómo registrar el 'software'. Además, Indra no ha encontrado actas relacionadas con las reuniones sobre el 'software'.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) cuantifica en 113.509,32 euros el perjuicio que habría sufrido por la supuesta apropiación indebida por parte de Begoña Gómez del 'software' asociado a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía.

Por su parte, la UCM solicita que "se haga constar en autos la posición de la universidad como perjudicada y su ofrecimiento de acciones". Asimismo, desglosa el total y explica que 108.765,79 euros fueron íntegramente al desarrollo del 'software' mientras que el resto se corresponde con el "coste por horas y dedicación del personal técnico y de administración y servicios de la Universidad que intervino en las actuaciones necesarias para el desarrollo y adaptación".

En este contexto, Gómez negó haber cometido un delito de apropiación indebida de marca al inscribir el 'software' y aseguró que fue la propia universidad la que le indicó cómo registrarlo. Además de por apropiación indebida e intrusismo, Peinado la investiga por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Por otra parte, Indra ha señalado en un escrito remitido al magistrado que no ha encontrado "ningún acta levantada" en relación con reuniones que abordaran el 'software'. "No existe en los sistemas del grupo ningún acta levantada por empleados relativa al contenido de las reuniones mantenidas durante el desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org".

"Tampoco consta en los sistemas del grupo ningún acta que, en su caso, pudiera haberse elaborado (y, posteriormente, remitido al grupo) por alguno de los intervinientes de las otras empresas que participaron en el desarrollo de la citada plataforma o por los representantes de la Universidad Complutense de Madrid", añade.

