Ayuso llama "coro rociero" a los profesores en huelga, les acusa de "acoso" y dice que "es muy difícil hacer más por la educación": "Son violentos"

¿Qué ha dicho? Ayuso ha llegado a decir que no va a "permitir que la educación esté en manos de personas que utilizan huelgas políticas, que amedrentan y que intentan de manera sectaria utilizar lo que es de todos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a los profesores en huelga indefinida, llamándolos "coro rociero" y acusándolos de "acoso". En un evento en el Palacio de Santoña, Ayuso se enfrentó a manifestantes que protestaban por la educación pública. La presidenta aseguró que no permitirá que la educación esté en manos de quienes utilizan huelgas políticas y acusó al Gobierno de fomentar la violencia. También lamentó la falta de presencia policial tras un escrache a un director general en Vallecas. Ayuso responsabilizó a Pedro Sánchez y a la Delegación del Gobierno de la violencia en las calles, afirmando que no amedrentarán a Madrid. Criticó la interrupción del tráfico en la A-3 y defendió que la gente desea vivir en paz, asegurando que la violencia cesará tras las elecciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado "coro rociero" a los profesores que participan en la cuarta jornada de la huelga indefinida de educación. Unos docentes a los que Ayuso ha acusado de "acoso".

Así lo ha asegurado este lunes la presidenta madrileña en un evento en el Palacio de Santoña. A su llegada, decenas de manifestantes se han concentrado a las puertas, coincidiendo también con una protesta frente a la Consejería de Educación, al grito de 'Educación pública'.

En su discurso, Ayuso ha llegado a decir que no va a "permitir que la educación esté en manos de personas que utilizan huelgas políticas, que amedrentan y que intentan de manera sectaria utilizar lo que es de todos".

"Mientras unos estamos aquí construyendo, otros fuera están destruyendo y diciendo que dejemos en sus manos la educación de los hijos en Madrid. Algo que me parece un tanto sorprendente teniendo en cuenta que es gente que no respeta, que es violenta y que a través del acoso y la intimidación pretende no sé qué, porque más de lo que se hace en la Comunidad de Madrid por la educación pública es difícil compararlo", ha dicho la presidenta madrileña.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha preguntado "por qué no hay Policía y no hay refuerzos" y ha lamentado que este lunes un director general madrileño haya sufrido "un escrache" en la entrada de un instituto de Vallecas, donde decenas de manifestantes se han concentrado a la llegada de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, quien finalmente no ha asistido por motivos de seguridad.

"Están persiguiendo a mi consejera de Educación"

"Están persiguiendo a mi consejera de Educación y quiero saber, por tanto, si esta historia de no habrá paz en las calles de Madrid, que está fomentando la Moncloa, va a estar durante todas las elecciones", ha lamentado, a la vez que ha defendido que se fomente "el miedo y el chantaje".

Ayuso ha responsabilizado a la Delegación del Gobierno y a Sánchez de "toda la violencia" que se está produciendo en las calles y ha destacado que la educación de los hijos de todos está "en manos de gente así de violenta, que no respeta ni siquiera el derecho de los niños a ir al colegio".

"Si Pedro Sánchez piensa que por acosarme y mandarme a los sindicatos a las huelgas mientras él va del enamorado de España nos va a amedrentar a la Comunidad de Madrid se equivoca, pero muy mucho. Porque estamos en democracia y en democracia si tienes que dejar el poder te vas a tu casita y lo soportas, Sánchez", ha señalado a la vez que ha destacado que solo su Gobierno ha llegado "a acuerdos" con los representantes educativos.

"Cortar la A-3 como ha pasado esta mañana, impidiendo que la gente llegue al trabajo no es solución a nada e impedir que los niños vayan a clase y que sean secuestrados por huelgas políticas, tampoco es solución a nada. Porque la gente no quiere estos follones, quiere vivir en paz y estar tranquila y estar a sus cosas. Y esa violencia, eso se va a acabar en cuanto pasen las elecciones. Pero que la gente sepa que todo va a ir al contenedor, al mismo, todo fuera, chao", ha expresado.

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