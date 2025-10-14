Casi un 20% de los jóvenes españoles creen que la dictadura franquista fue "buena" o "muy buena"

El dato Más del 17% de jóvenes aseguran que la dictadura, que no vivieron, fue mejor que la democracia actual, según los datos publicados en el último CIS.

En noviembre se cumplirán 50 años de la muerte de Franco, y el CIS ha investigado las percepciones sobre la dictadura franquista. Un 21% de los españoles valoran positivamente esos años, cifra que se refleja también en jóvenes de 18 a 24 años, con un 20% que opina igual. Además, más del 17% de los jóvenes considera que la democracia actual es peor que la dictadura. Aunque algunos jóvenes expresan admiración por Franco, el 65,5% de la población ve esos años como "malos" o "muy malos". Entre los votantes de Vox, el 42% valora positivamente la dictadura, y en el PP, un 35,4% comparte esa opinión.

El dato no se queda ahí. Más del 17% de los jóvenes cree que la democracia actual es peor que la dictadura franquista. En laSexta preguntamos a jóvenes que se declaran fans de Franco, que aseguran que "muchas veces se necesitan cosas duras para que un país salga adelante".

Un alumno cuenta que en clase han tenido una charla que abordaba la tarea de crear el nombre de una marca. "Unos de clase le han puesto 'Dictadura' a la marca. Ellos lo relacionaban con que la dictadura era un nombre fuerte, con decisión", confiesa.

Pese a estos testimonios, cabe resaltar que una inmensa mayoría (el 65,5% de la población) asegura que los años de dictadura fueron "malos" o "muy malos".

Por grupos políticos, vemos que el 42% de los votantes de Vox, formación que llegó a asegurar que el actual Gobierno es peor que la dictadura franquista, consideran buenos los años de represión franquista. En el PP, un 35,4% de sus votantes califican como "buenos" los años de dictadura, 4,5 puntos más que los que opinan que fueron "malos".

