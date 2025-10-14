Trump estalla contra la portada de la revista Time por 'borrarle' el pelo: "Podría ser la peor foto de la historia"

Los detalles Aunque le ha gustado el contenido del reportaje interior, el presidente de los EEUU ha criticado con dureza la foto de su portada: "Hicieron desaparecer mi pelo y luego me dejaron algo flotando sobre la cabeza que parecía una corona flotante, pero extremadamente pequeña".

A Donald Trump no le ha gustado nada la portada de la revista 'Time', mejor dicho la foto de su portada. Dice el presidente de los EEUU que es "la peor de todos los tiempos" y así lo ha confesado en 'Truth Social', la red social que utiliza el dirigente.

"La revista 'Time' publicó un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto podría ser la peor de la historia", ha criticado Trump. "Hicieron 'desaparecer' mi pelo y luego me dejaron algo flotando sobre la cabeza que parecía una corona flotante, pero extremadamente pequeña. ¡Qué raro! Nunca me ha gustado tomar fotos desde ángulos inferiores, pero esta es una foto pésima y merece ser criticada. ¿Qué están haciendo y por qué?", continuaba el presidente americano.

Donald Trump en sus redes sociales

Según explica el periodista Sandro Pozzi, en directo para Al Rojo Vivo, esto tiene su "lógica" ya que Trump tiene dos obesiones: una es el premio Nobel de la Paz y otra, las portadas del 'Time'.

"En esta portada, que titula 'Su triunfo' no le ha gustado nada por la foto: es una imagen tomada desde abajo y se ve cómo la luz le refleja en el pelo y le muestra una calva (...) Y ha pedido que esa foto sea retirada", señala Pozzi.

Ahora bien, según detalla el periodista, a Trump, por el contrario, sí le ha gustado el contenido de ese reportaje ya que, tras ese acuerdo de alto al fuego en Gaza; ya que lo que revela, según explica Pozzi, es "cómo este acuerdo de paz podría convertirse en el logro emblemático de su segundo mandato y marcar un punto de inflexión estratétigo en Oriente Medio".

Este lunes se ha celebrado en Egipto la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij por el acuerdo entre Hamás e Israel para el alto el fuego en Gaza con la presencia de los más importantes líderes internacionales y donde el republicano no ha parado de recibir elogios de todos los presentes y él, por su parte, no ha parado tampoco de recalcar lo complicado que era alcanzar un acuerdo que, gracias a su labor, se ha conseguido cuando "nadie lo imaginaba".