Yélamo habla con Ábalos tras la filtración de sus mensajes con Sánchez: "No niega que él sea la fuente, es críptico"

"No me lo ha negado"

José Yélamo ha podido hablar con José Luis Ábalos tras la filtración de los mensajes entre el exministro de Transportes y Pedro Sánchez, que dan cuenta de la tensa relación entre el presidente del Gobierno y los barones socialistas más críticos, así como de cuál era la naturaleza de su relación con el exministro de Transportes después de cesarle.

El presentador de laSexta Xplica detalla en Al Rojo Vivo que "ha sido muy difícil hablar con él" y que, aunque contactó con Ábalos apenas trascendió la noticia, Ábalos "lleva 48 horas siendo muy esquivo". "Hay que decir que está siendo muy, muy críptico", incide el periodista.

"Lo que me dice de alguna forma no es otra cosa que echar balones fuera. Viene a decir que hay filtraciones de primera y de segunda, que él lleva siendo víctima de filtraciones durante estos últimos 17 meses, filtraciones que han afectado a su intimidad y su honorabilidad y que le sorprende que haya tanto revuelo con estas filtraciones de estos mensajes", explica Yélamo.

La "pregunta clave" que él le realiza al que fuera secretario de Organización del PSOE, en todo caso, es la siguiente: "¿Tiene sentido, José Luis, que apunten hacia ti como la fuente de la que provienen esos mensajes?". "No me lo ha negado. Ahí es muy críptico y echa balones fuera. No lo llega a confirmar tampoco, pero no lo niega", precisa el presentador.

"No responde a esta pregunta, yo creo que es bastante significativo, me sale por la tangente, pero no responde, evita responder claramente", abunda Yélamo, que también ha preguntado a Ábalos si "tiene que estar preocupado el presidente del Gobierno" ante la posibilidad de que salgan a la luz nuevos mensajes. "Y su respuesta ha sido: 'Lo sabrán ellos'", revela el periodista.