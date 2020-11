La ministra de Defensa ha afirmado "con toda claridad" en laSexta Noche que no le gusta "la confrontación política". "Los ciudadanos no lo entienden. Naturalmente que puede haber posiciones distintas sobre un tema y sería horrible que todos pensáramos lo mismo, pero en esta situación escuchar en los debates parlamentarios descalificaciones e insultos... No estamos a la altura de los ciudadanos", ha manifestado la ministra de Defensa.

En este sentido, Margarita Robles ha defendido: "Los ciudadanos no nos piden eso; nos piden que dejemos las rencillas a un lado y que trabajemos conjuntamente". "Yo tengo la suerte de estar en un ministerio que se rige por la neutralidad política y, sobre todo, por volcarse a los ciudadanos y yo creo que eso es lo importante", ha expresado.

En lo referente a los retrasos en las ayudas, la ministra ha dicho que "por eso es tan importante que salgan los Presupuestos". "No podemos dejar a nadie atrás y hay gente que lo está pasando muy mal. Desde el principio no hemos querido que nadie se sienta abandonado. Es verdad que hay retrasos en las ayudas, pero vamos a tratar de superarlo. Y si hay que pedir disculpas porque las cosas no van como al Gobierno le gustaría, se piden sin ninguna duda", ha concluido.