"Vas a quedar como un 'killer'": la reacción de Ábalos al mensaje con el que Sánchez cortó la relación laboral

Los whatsapps entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su número dos, José Luis Ábalos, desvelados por 'El Mundo', son un claro testimonio de la tensa relación que existía entre el líder del Ejecutivo y algunos de los varones socialistas. Sobre todo con Lambán y Vara, a los que llegó a definir como "petardo"; pero también con Page, al que pedía "un toque" para que "dejara de tocar los cojones".

Pero en esas conversaciones, que tuvieron lugar entre los años 2020 y 2021, hay muchos mensajes entre Sánchez y Ábalos y, como no, espacios para los escritos en los que muestran cómo era verdaderamente su relación en el ámbito privado.

En lo más personal, hay que destacar el momento en el que Sánchez le comunica a Ábalos que ya no cuenta con él. Fue el 10 de julio de 2021 y el presidente escribía: "Hemos recorrido un largo viaje juntos y este viaje ya terminó, no cuento contigo". Tras este mensaje, es Ábalos el que abre la app de mensajería instantánea para pedirle a Sánchez un motivo, que le explique su salida, y un favor: que no ponga en riesgo su reputación. Pero Sánchez responde con un escueto: "No puedo dártelo".

Es entonces cuando Ábalos envía su mensaje más duro señalando directamente a su presidente: "Vas a quedar como un 'killer'. No te beneficia. La gente va a interpretar que tengo algo oscuro".

Ese intercambio de mensajes se produjo tan solo unas horas antes de que la salida de Ábalos, del ministerio de Transportes y de la Secretaría General del partido, se hiciera pública. Así lo contamos, aquí en laSexta, en exclusiva.

Dos días después de que se escribieran los whatsapps que acabamos de explicar, el 12 de julio de 2021 concretamente, Ábalos se despedía del Gobierno liderado por Pedro Sánchez. La elegida para sustituirle al frente del ministerio fue Raquel Sánchez.

Cuatro meses después...

Tras estro, nada. Pasaron cuatro meses de silencio entre Sánchez y Ábalos. Hasta que llegó el 9 de diciembre de 2021, día del cumpleaños del exministro. En esa fecha, Sánchez recupera el chat con el que fuera su número dos para felicitarlo. En este momento, cordialidad total.

El próximo cruce de textos no se produjo hasta el 28 de febrero de 2022 y su contenido fue el mismo, pero a la inversa. Es decir, fue Ábalos el que le deseó un feliz cumpleaños al presidente del Gobierno.

Y seguimos con el time line de estos whatsapps porque, tres meses después, en pleno debate sobre el espionaje con Pegasus a líderes independentistas en el Congreso, Ábalos le hace llegar este mensaje a Sánchez: "No se trata de quemar un contenedor o una vía que, en todo caso, eran centenares. Sino de bloquear el aeropuerto, de ocupar infraestructuras críticas de seguridad nacional e impedir el acceso de los trabajadores a las torres de control".

Le ofrece una serie de argumentos para que Sánchez pueda defender su postura ante el resto de diputados. Sánchez se lo agradece, al menos así lo parece en su texto en el que le dice: "Sin duda".