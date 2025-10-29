Toñi, familiar de dos víctimas de la DANA, sobre Mazón en el funeral: "Ha sido el primero en abandonar la sala, como siempre"

"Nuestras víctimas llevan sus cuerpos manchados de barro, pero Mazón lleva las manos manchadas de sangre", afirma Toñi, que perdió a su hija y su marido en la DANA, y que explica que tras el acto, el president salió "corriendo sin ser visto".

Iñaki López ha tenido la oportunidad de conversar con algunas familiares de las víctimas de la DANA para conocer sus primeras impresiones del funeral de Estado.

Una de ellas es Toñi, que perdió a su hija y a su marido aquel fatídico 29 de octubre, y que cuenta que el acto ha sido "solemne" y "emotivo". Sin embargo, considera que "ha sobrado la presencia de Mazón", algo que, afirma, es "un insulto para todos nosotros".

En este sentido señala que el president de la Generalitat "ha sido el primero en abandonar la sala, como siempre, como una rata, corriendo sin ser visto". Además, asegura rotunda que "nuestras víctimas llevan sus cuerpos manchados de barro, pero Mazón lleva las manos manchadas de sangre".

"Nunca hay que decir 'la última mentira de Mazón', porque cada día te sorprende más", comenta Toñi, que sostiene que "no tiene ya humanidad" y que está "totalmente deslegitimado para los valencianos".

Toñi también desvela cómo ha sido su conversación con la reina Letizia: "Le he dicho que tiene dos hijas preciosas y que aprovechara, que cada abrazo que les diera yo no podía darlo". También le ha explicado que "mi día a día es muy difícil" y que "me mantiene la lucha por seguir adelante por mis seres queridos y aquellos familiares que no tienen fuerza". "Ella me ha dicho que siguiera adelante, fuerte, y que estaba conmigo en todos los sentidos", apunta.

