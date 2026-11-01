La tragedia de Urda dinamita el guion político planteado de cara a las elecciones y obliga a redefinir las estrategias de campaña

Los detalles En cuatro semanas, España celebra comicios y el accidente ferroviario inevitablemente afecta a los partidos, que tienen que replantearse sus programas y planteamientos para el 29N.

El accidente de tren en Urda ha pausado la campaña electoral, pero la fecha del 29N sigue siendo crucial. El PSOE, en luto, enfrenta críticas internas sobre la continuidad de Óscar Puente, con voces destacadas como Gabi Sanz y José Enrique Monrosi sugiriendo su dimisión. Además, el Frente Amplio, liderado por Ada Colau, endurece su discurso contra el PSOE, temiendo una abstención progresista. En la derecha, el PP, liderado por Feijóo, prioriza el apoyo a las familias afectadas y se prepara para retomar la precampaña tras el luto. Mientras tanto, Vox mantiene su campaña sin interrupciones, según Santiago Abascal.

El fatídico accidente de tren en Urda ha hecho y hará por unos días que la campaña electoral quede en pausa. Sin embargo, la fecha del 29N sigue ahí y los partidos se reorganizan de cara a las elecciones generales.

Del PSOE sabemos que imágenes como las de los bailes o la del beso entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Begoña Gómez es posible que no se vuelvan a repetir en los mítines. De momento, desde el PSOE dicen que respetan el luto y que todavía no toca pensar en cómo enfocarán la campaña.

Mientras, dentro del partido aumentan las voces críticas. "Por lo menos la mitad del PSOE, por no decir el 95%, dice si sigue Puente, están muertos", afirmó el periodista Gabi Sanz en laSexta Xplica, a lo que añadió que al ministro de Transportes "lo aguanta el presidente del Gobierno".

En la misma línea, el periodista José Enrique Monrosi expresó en laSexta Xplica que no cree "que haya nadie fuera de Moncloa ni de Ferraz a quien se le pregunte si cree que Óscar Puente debe seguir en su cargo y diga que sí".

Quienes se suman a las peticiones de dimisión de Óscar Puente son sus socios. "Hemos escuchado a la candidata del Frente Amplio, a Ada Colau, pedir la dimisión de Oscar Puente. Creen que es indecente señalar a un trabajador y que tiene que haber responsabilidades políticas, así que van a endurecer el tono con respecto al PSOE", señala la periodista de laSexta Irene Rupérez.

De esta forma, tendrán con un discurso más duro con el PSOE, ya que Frente Amplio teme un castigo progresista: "Hay un temor real en los partidos del Frente Amplio de que el voto progresista de la izquierda, en este caso del Frente Amplio, que iba a salir o tenía la intención de salir a votar el 29 de noviembre, se quede en casa", revela Rupérez.

En la derecha, desde el PP, hay órdenes de priorizar los mensajes de apoyo a las familias, mítines suspendidos y solo comparecencias de Feijóo, quien no evita la la politización. "Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas", manifestó el líder del PP tras reunirse en Génova con expertos en seguridad ferroviaria, a lo que añadió: "Si hay que dejar de inaugurar una vía para priorizar la seguridad en lo que ya tenemos, yo lo haré".

Comité Ejecutivo Nacional del PP este lunes

Este lunes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne a sus barones y a su directiva en un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en la sede del partido en Madrid, en el que se explorará cómo retomar la precampaña tras el luto nacional decretado por el accidente de tren de Urda (Toledo).

Presidentes autonómicos y miembros de la cúpula del PP se encontrarán en Génova para preparar la vuelta a la precampaña, después de que el pasado miércoles quedara interrumpida por el accidente ferroviario que hasta el momento ha dejado 69 muertos.

En este sentido, el PP analizará cómo reenforcar su mensaje de cara a las elecciones generales del 29N y los ajustes logísticos que se han tenido que hacer tras lo sucedido, antes de que la campaña empiece oficialmente a las 0:00 horas del viernes 13 de noviembre.

Este CEN, máximo órgano entre congresos, será el último antes de los comicios y llega con un Feijóo que en los últimos días se ha dedicado a exigirle al Gobierno explicaciones por lo sucedido en Urda y que asuma responsabilidades por un accidente que también ha acabado con la vida de la exministra del PP Fátima Báñez.

Mientras, hay un luto inexistente en Vox. "Que nadie utilice el luto para callarnos a nosotros. Vamos a seguir diciendo lo mismo hoy que ayer y que mañana", ha afirmado Santiago Abascal, cuyo partido es el único que no ha suspendido sus actos de campaña.

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