La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reunido a sus parlamentarios para analizar la situación tras el goteo de dimisiones en el partido. Los naranjas se han quedado sin grupo parlamentario en la Cámara alta tras la dimisión de tres senadores y otra diputada ha renunciado a su acta: Marta Martín.

"Acabo de presentar mi renuncia al acta. Yo cumplo mis compromisos y espero que los que se quedan cumplan el compromiso que me han dado. Que ese escaño no sirva jamás para dar alas ni a nacionalismo ni a la corrupción. Ha sido un honor hacer mi trabajo estos años. Gracias", ha compartido en Twitter la diputada saliente.

La salida de Martín se suma a la del representante por Sevilla, Pablo Cambronero, que ayer anunció que se salía del grupo naranja y se pasaba al Mixto en el Congreso, pero sin renunciar al acta que consiguió por Ciudadanos.

"Mi único objetivo es defender todo aquello que siempre he defendido en libertad, y es lo que voy a hacer el tiempo que me quede en política. Firmé un compromiso con un programa electoral y ese contrato no lo voy a incumplir", ha dicho en una carta Cambronero.

El goteo de dimisiones en Ciudadanos ha sido una constante desde que anunciaran la semana pasada la moción de censura junto al PSOE en Murcia. Una iniciativa que se votará hoy en la Asamblea de la región, pero que está abocada al fracaso después de que tres diputados naranjas díscolos fueran integrados en el Ejecutivo del popular Fernando López Miras y hayan sido expulsados del partido.

La salida de tres senadores deja a Cs sin grupo

La situación es tan grave que la salida de tres senadores ha provocado que Ciudadanos pierda su grupo en la Cámara alta: a la salida del exsecretario de Organización Fran Hervías y la expulsión de Emilio Argüeso, a quien acusaron de haber cometido una infracción "muy grave" al ofrecer "prebendas a cargos y afiliados del partido" para que estos "abandonaran la formación y pasaran a ser tránsfugas", se suma la salida de la navarra Ruth Goñi.

De los siete miembros en el grupo parlamentario del Senado, ahora Ciudadanos se quedaría con cuatro. Según el reglamento de la Cámara alta, los grupos quedan disueltos si quedan reducidos a menos de seis y esta disolución tendrá lugar al finalizar el período de sesiones (en junio).

Hervías ha dado el salto al PP, siendo muy crítico con el partido que ahora dirige Arrimadas, y los naranjas sospechan que ha sido él quien ha urdido la salida de cargos y militantes de Ciudadanos a los populares. Según informa Servimedia, está recomendando a los cargos de su antiguo partido no pasarse todavía a los populares cuando aún quedan dos años de legislatura

"Me está llamando mucha gente de toda España", ha asegurado a la agencia. "A todos les digo que lo que hay que hacer es intentar que Ciudadanos cambie de estrategia. Que son días muy duros y difíciles. Que la decisión que tomen les apoyaré (a los que sin amigos les digo eso). Pero generalmente les digo que no es momento para hacer un salto al PP cuando quedan dos años de legislatura por delante".

Goñi, por su parte, mantendrá el acta de diputada. Si bien ella pertenecía al grupo de Ciudadanos, fue elegida en la plancha de Navarra Suma, la candidatura conjunta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), PP y Cs.

"Ciudadanos ha cambiado de ideología. Causo baja en el partido. Seguiré en el Senado, como hasta ahora, defendiendo exactamente las ideas por las que me votaron los navarros", defiende Goñi.

Dudas sobre la candidatura en Madrid

La división en el partido naranja puede afectar a su plancha para las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Según fuentes de la Ejecutiva, esta semana es previsible que se celebren las primarias y hay dirigentes que intentan convencer a Arrimadas de que aparte al exvicepresidente Ignacio Aguado como candidato.

Las mismas fuentes han sugerido que presenten como cabeza de lista a Ángel Garrido -expresidente de la Comunidad de Madrid que saltó del PP a Cs en 2019- o a la exmilitante de Vox Malena Contestí, que "estaría encantada de presentarse", pero no cumple con los seis meses de afiliación necesarios para concurrir.

Creen que con Aguado los naranjas corren peligro de quedarse por debajo del 5% que garantiza su entrada en la Asamblea regional, por lo que su supervivencia corre peligro. Por otro lado, no hay dirigentes de peso que estén dispuestos a dar el paso para liderar la candidatura.