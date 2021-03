El exsecretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ha asegurado en el programa Al Rojo Vivo que tenía claro su abandono de la ejecutiva naranja, y su posterior salto al Partido Popular, desde hace "mucho tiempo".

"Para mí Ciudadanos era como un hijo. Quince años desde la fundación del partido... soy la persona que creó y estructuró todo el partido a nivel nacional en España. Ha sido una decisión meditada, desde hace unas cuantas semanas", apunta el nuevo miembro del PP.

Concretamente, Hervías tomó la "decisión definitiva" el pasado 18 de febrero, después de reunirse con dos vicesecretarios de Ciudadanos: por un lado, Carlos Cuadrado y, por otro, José María Espejo: "En esa reunión vi que Cs iba a seguir siendo la muleta del sanchismo. Y yo, lógicamente, no me veía representado y no podía estar en ese partido", expresa.

En esta línea, al ser preguntado sobre las declaraciones de Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, que aseguraba que los fichajes de miembros de la formación naranja por el PP estaban siendo pagados a raíz de "abrir la Caja B", Hervías se desmarca: "No voy a bajar al barro. No le voy a explicar las condiciones para ir en las listas, aquí lo que quieren los españoles son soluciones, no problemas", sentencia.