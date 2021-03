Otra diputada, la segunda, que anuncia que deja Ciudadanos. Es Marta Martín Llaguno y lo ha anunciado esta mañana a través de Twitter: "Acabo de presentar mi renuncia al acta. Yo cumplo mis compromisos y espero que los que se quedan cumplan el compromiso que me han dado. Que ese escaño no sirva jamás para dar alas ni a nacionalismo ni a la corrupción. Ha sido un honor hacer mi trabajo estos años. Gracias".

El primero en anunciar su baja fue el diputado por Sevilla Pablo Cambronero, que a diferencia de Martín, que ha anunciado que deja su acta, él ha mostrado su intención de integrarse en el Grupo Mixto.

Su baja llega después del goteo incesante que se desató tras el terremoto político murciano con tres diputados tránsfugas que sabotearon la moción de censura a López Miras. Fuentes de Ciudadanos consultadas por laSexta han calificado de "horror" esta sangría y pronostican que les hará "mucho daño".

"Mi único objetivo es defender todo aquello que siempre he defendido en libertad, y es lo que voy a hacer el tiempo que me quede en política. Firmé un compromiso con un programa electoral y ese contrato no lo voy a incumplir", ha dicho en una carta Cambronero.