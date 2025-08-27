El PP arremete contra Robles y la acusa de "sectarismo" tras su comparecencia en el Senado: "Sacó la navaja contra Feijóo"

El contexto Mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecía este martes para dar explicaciones acerca de la trifulca política durante la ola de incendios, los populares aprovechan para cargar ella, pero lo curioso es que nadie desmiente lo que dijo.

La gestión de los incendios ha sido objeto de disputa entre los distintos partidos políticos. Mientras el PP arremetía contra el Gobierno por, supuestamente, no desplegar los medios necesarios y alegaban que "la ayuda no ha llegado", en la primera comparecencia del nuevo curso político, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado el 15 de agosto como fecha clave de toda la polémica.

En este sentido, el PP ha arremetido contra Robles y la acusa de "sectarismo" y de "insultar a sus presidentes autonómicos". Alicia García, senadora del PP por Ávila, habla incluso de que "sacó la navaja" contra los barones del PP con los incendios activos, después de que la ministra dijera que "Feijóo habló como si la Unidad Militar de Emergencias (UME) no fuera ejército".

Ese es el resumen que hacen este miércoles los populares sobre la comparecencia de Robles. Sin embargo, nadie en el PP rebate lo que la ministra relató este martes.

El día que marcó un antes y un después

Margarita Robles ha puesto el foco en el 15 de agosto. "Hasta el día 15, los técnicos de las CCAA estaban trabajando adecuadamente con las Fuerzas Armadas", asegura la titular de Defensa. Solo hay que echar la vista un día atrás, al 14 de agosto, cuando Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, agradeció, "especialmente a Margarita Robles" por haberse comunicado con él, siendo el líder de una de las autonomías que más está sufriendo por la ola de incendios.

"Me sorprende que en media ahora, a partir de las 21:00 horas, las tres comunidades autónomas con las que se llevaba trabajando vieran unas necesidades de medios muy en abstracto, con unas cantidades bastante increíbles", ha detallado la ministra, alegando que, entre los tres presidentes autonómicos del PP, pidieron "un número de medios aéreos que no existe en toda la Unión Europea".

Así, miembros del PSOE apoyan a la ministra y atribuyen la responsabilidad de las discusiones a Feijóo. Es el caso del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien comenta que el líder de la oposición "lo que hace no es ayudar, sino señalar".