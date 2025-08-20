Robles acusa al PP de "desviar el foco" de los incendios: "He visto algunas peticiones que nada tenían que ver con los fuegos"

¿Qué ha dicho? La ministra de Defensa ha dejado caer que las comunidades gobernadas por el PP y que han sido afectadas por los incendios, han atacado al Gobierno y les han reclamado más medios "para suplir las omisiones que se han producido de cara a la prevención".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado al PP de desviar la atención de los incendios y ha defendido que el Gobierno ha desplegado todos los recursos desde el inicio. A pesar de las críticas de las comunidades autónomas afectadas, Robles ha afirmado que los medios están en rotación permanente y que el problema no es de números, sino de capacidades. En una entrevista, comentó la frustración de los pilotos del Ejército del Aire por no poder volar debido al clima. Robles ha asegurado que no se ha escatimado en medios y ha subrayado que el Gobierno responde a los problemas reales, sugiriendo que la falta de prevención podría haberse dado en Castilla y León.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado al PP de "desviar el foco" de los incendios y ha insistido en que el Gobierno ha desplegado todos los recursos desde el primer momento, pese a las constantes críticas de las comunidades autónomas afectadas por el fuego, quienes han reclamado más recursos a Moncloa.

"Están todos los miembros necesarios. Hay algunos sobre el terreno y otros descansando, pero están en rotación permanente. Son jornadas de 12 horas durísimas", ha explicado Robles, quien ha hecho hincapié en que "no es cuestión de números, si no de capacidades".

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Robles ha comentado que estos días en los que el fuego ha asolado buena parte de España, ha habido pilotos del Ejército del Aire que han mostrado su "frustración" porque no podían volar por las condiciones meteorológicas. "Estaban los medios, pero no podían volar", ha indicado y ha añadido: "no se ha escatimado ningún tipo de medio, ni humano ni material". Además, ha recordado que "el ataque directo al incendio solo lo pueden hacer aquellos que tienen una preparación especial". "

De esta manera, la ministra ha respondido a los presidentes autonómicos del PP que han acusado a Moncloa de no poner los medios suficientes para atajar los incendios. Tal y como ha afirmado Robles, desde Moncloa "se ha respondido con todo el material y todas las capacidades que en este momento sirven para atacar a los incendios y para dar ayuda a las poblaciones y del material logístico". Además, ha asegurado que ha visto "algunas peticiones que nada tenían que ver con los incendios. Incluso ha habido peticiones que se han hecho y cuando se han ofrecido no han sido atendidas".

Aunque la ministra ha insistido en que "no es un tema político", ha señalado que "para suplir las omisiones que se han podido producir de cara a la prevención de los incendios, se quiere desviar el foco". "No vamos a caer en esa trampa porque nuestra obligación como Gobierno es responder a los problemas de verdad y no tratar de ocultar la falta de prevención", ha indicado. Una falta de prevención que, ha dejado caer, podría haberse dado en Castilla y León, tras indicar que "Andalucía tiene preparación que otras no tienen".