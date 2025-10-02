Junts votará a favor del embargo de armas a Israel, pero la aprobación del decreto sigue en el aire

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante una sesión de control al Congreso.

¿Por qué es importante? Los siete diputados de la formación votarán a favor de la convalidación del real decreto ley y a favor de que se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios.

Junts ha anunciado que votará a favor del real decreto ley del Gobierno sobre el embargo de armas a Israel en el Congreso, aunque su convalidación es incierta debido a la postura crítica de partidos como Podemos, ERC y BNG, que aún no han revelado su voto. Los siete diputados de Junts apoyarán la convalidación y su tramitación como proyecto de ley para introducir cambios, al igual que Sumar. También respaldan el decreto el PNV, Bildu, Compromís y Coalición Canaria. Sin embargo, Podemos, liderado por Ione Belarra, critica el decreto por considerarlo insuficiente y exige un embargo integral de armas. El PP tampoco ha definido su voto.

Junts ha informado este jueves de que el próximo martes votará en el Congreso a favor del real decreto ley del Gobierno sobre el embargo de armas a Israel, pero la convalidación del texto sigue en el aire ante la postura crítica de partidos como Podemos, ERC y BNG, que no han desvelado su voto.

Fuentes de Junts han confirmado a laSexta que los siete diputados de la formación independentista votarán a favor de la convalidación del real decreto ley y a favor de que se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios, al igual que ha solicitado Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición.

También han ratificado su voto a favor el PNV, Bildu, la diputada de Compromís Àgueda Micó y la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, ambas integradas en el Grupo Mixto.

Sin embargo, la convalidación del real decreto ley peligra, ya que otros socios de investidura de Pedro Sánchez como Podemos, ERC y BNG insisten en que lo consideran insuficiente y no han revelado aún el sentido de su voto.

La líder de Podemos, Ione Belarra, insiste en que el decreto tal y como está escrito "no va a servir para nada" porque "no aborda elementos centrales" del problema palestino.

"El Gobierno tiene que rectificar y traer a este Congreso un embargo integral de armas", dijo el miércoles en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Además, mostró desconfianza sobre la posibilidad de introducir cambios, como quiere Sumar, ya que "todos los reales decretos tramitados como proyecto de ley se han quedado durmiendo el sueño de los justos".

El PP tampoco ha adelantado el sentido de su voto. La portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, señaló el miércoles que "si alguien de verdad cree que ese embargo va a evitar la matanza que está ocurriendo en Israel, es que no sabe de lo que habla".

