¿Cuántos días de vacaciones hacen falta para desconectar? España, uno de los países en los que más tiempo necesitamos

Según un estudio de recursos humanos a nivel europeo, los españoles necesitan 27 días de vacaciones para desconectar, frente a los nueve de Reino Unido, los 13 de Francia o los 15 de Alemania.

Según el estudio HR & Payroll Pulse de SD Worx realizado en países de toda Europa, los españoles somos los que más días de vacaciones necesitamos para desconectar.

Más Vale Tarde ha salido a la calle para preguntar a los españoles cuántos días de vacaciones hacen falta para desconectar y ha encontrado todo tipo de respuestas, desde los que les basta con una semana a los que necesitarían un mes.

En otros países, los ciudadanos de Reino Unido se conforman con nueve días, mientras que en Francia serían 13 y en Alemania 15. En el ranking, los españoles se desmarcan con 27 días.

Entre los motivos que esgrimen los trabajadores de este país encontramos las largas jornadas de trabajo por los turnos partidos o la cultura del trabajo y del esfuerzo, que hace que no sepamos desconectar. "Somos españoles y necesitamos expandirnos, relajarnos y nuestra terracita. En otros países no tienen esas cosas", apunta una mujer.

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