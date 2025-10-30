La dura carta de la hermana de un ejecutado por el franquismo para Feijóo : "Me sentó mal que se le llamase terrorista"

El contexto Ester Muñoz, portavoz de los 'populares', dijo que no iban a acudir al homenaje a los ejecutados porque no iban a convertir "en héroes a unos terroristas".

José Humberto Francisco Baena fue una de las últimas personas ejecutadas por el franquismo. Fue en 1975, tras un juicio sumarísimo en el que, como dice su hermana, "no se aceptaron pruebas de nada". Ella, Flor Baena, ha escrito una durísima carta a Alberto Núñez Feijóo expresando su indignación por la decisión del PP de no acudir al homenaje en el Congreso a las víctimas de la dictadura.

"Le escribo esta carta con motivo de que su portavoz, Ester Muñoz, declaró que no iban a asistir al acto", relata Baena sobre la decisión de los 'populares'.

Sobre, concretamente, unas palabras en las que Muñoz tildó de "terroristas" a los ejecutados: "No son héroes que merezcan ese reconocimiento No discuto que puedan ser consideradas víctimas del régimen, pero hemos conocido que son tres miembros del FRAP y dos de ETA".

"No vamos a convertir en héroes a unos terroristas", dijo la portavoz de los 'populares' sobre el homenaje a las víctimas del franquismo en el Congreso para justificar la ausencia del PP.

Palabras las de la portavoz del PP que han indignado a la hermana de uno de los ejecutados: "Dijo que no iban a asistir al acto porque era hacer un alegato en favor de los terroristas. Eso me sentó muy mal. Ya se reconoció que sus juicios fueron injustos. No se aceptaron pruebas, ni de balística ni testigos. Los mataron injustamente".

"Sé que mi hermano es inocente y me sentó muy mal que esta señora le llamase terrorista. Que se informe antes de hablar, que se informe de cómo eran esas personas. Si conoce la vida de mi hermano verá que era una persona excelente. En Vigo no hay nadie que le conociese que hable mal de él", afirma Flor.

En su escrito para el líder de la oposición dice que esto se trata de Derechos Humanos y expresa que Feijóo le ha decepcionado.

