El jefe de Claudia Montes en Logirail desvela en el Supremo las amenazas que recibió de Koldo por maltratar a la amiga de Ábalos: "Van a rodar cabezas"

Los detalles Ante un Koldo estupefacto, Enrique Martínez ha asegurado que recibió dos llamadas del exasesor de José Luis Ábalos "amenazándole" a él y a la directiva de Logirail. "A día de hoy, no le conozco personalmente", ha añadido.

Enrique Martínez, jefe de Claudia Montes en Logirail, testificó en el Tribunal Supremo que recibió dos llamadas de Koldo García, quien le amenazó diciendo que "iban a rodar cabezas" por el trato dado a Montes, contratada en Logirail, filial de Renfe. Durante el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por irregularidades en la compra de mascarillas, Martínez declaró no conocer personalmente a García, salvo por esas llamadas. Añadió que García consideraba indigno el puesto asignado a Montes. Martínez negó saber cómo fue contratada Montes ni si fue compensada por trabajar horas extra. Montes, encargada de una oficina de viajes de lujo, dejó de trabajar tras quejarse de su puesto y fue expedientada tras ausentarse ocho días.

Enrique Martínez, jefe de Claudia Montes en Logirail, ha asegurado en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo que recibió "dos llamadas" de Koldo García en las que le "amenazó" diciendo que "iban a rodar cabezas" por el "mal" trato que se le estaba dando a la mujer a la que enchufaron en Logirail, filial de Renfe.

En su declaración de este miércoles durante el juicio contra José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia por el caso mascarillas, Martínez ha explicado que no conoce "personalmente" a Koldo, con excepción de esas dos llamadas.

Ante el testimonio del directivo de Logirail, hemos podido ver a un estupefacto Koldo García, que ha gesticulado con sus manos mientras no apartaba la mirada de Martínez. "El señor Koldo decía que el sitio que se le había colocado no era digno para el trabajo de esta señora", ha agregado.

Martínez ha negado saber cómo se contrató a Claudia Montes en Logirail ni si fue compensada por hacer horas de más. Las respuestas de Martínez han llegado a preguntas de la abogada de Koldo García, un Koldo que se ha apresurado en acercase a la encargada de su defensa para hacerle algún comentario sobre lo que acababan de escuchar.

Previamente, el directivo ha explicado que Montes era la encargada de la oficina de venta de viajes de lujo, que fue a Santiago a formarse y que el primer día se quejó del sitio que tenía y decidió dejar de ir a trabajar.

Acto seguido, lo puso en conocimiento del entonces director gerente José Ángel Menéndez y se decidió abrir un expediente porque llevaba más de ocho días sin ir a trabajar, aunque ella lo justificó porque "no lo consideraba acorde al trabajo que iba a desarrollar".

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