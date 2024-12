Anticorrupción considera "inverosímiles" las declaraciones de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo

Inverosímiles, así es como califica la Fiscalía Anticorrupción las declaraciones de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo. Cuestiona varias partes de su interrogatorio, especialmente que el que fuera su asesor, Koldo García, actuase sin que él lo supiera o autorizara.

Además, señala que ve vínculos entre la etapa de Ábalos en el Ministerio de Transportes y las obras a las que alude Víctor de Aldama en su declaración.

Por su parte, José Luis Ábalos ha defendido que cree que "lo ha aclarado todo", algo con lo que la Fiscalía no está de acuerdo, insistiendo en las presuntas preadjudicaciones que Aldama había presentado como pruebas.

El ministro Óscar Puente se adelantó a explicar que la mayoría de esas obras se adjudicaron cuando Ábalos no era ministro y que en las que sí lo era, no había irregularidad aparente. Sin embargo, Anticorrupción tiene la teoría de que pudieron ser modificadas para ser amañadas. Por este motivo, desde Transportes han anunciado que habrá un informe oficial y más exhaustivo.

Otra explicación de Ábalos que no convence al fiscal es lo de que el chalet de Cádiz solo era para el verano, porque en el registro efectuado a Aldama, la UCO descubrió un apunte en el que pone, junto al apodo de Ábalos, 500.000 y al lado un concepto: casa.

Además, en las conversaciones entre el exministro y su mano derecha se pasaban anuncios de casas en venta, no en alquiler. Finalmente, por una que coincide bastante con la cifra que Aldama apuntaba.

Por otro lado, Ábalos le contó al juez que los papeles que entregó el hermano de Koldo en un piso de Valencia no tienen nada de extraño. Pero pudiéndose resolver con un mail, ¿para qué recorrerse más de 140 kilómetros y verse dentro de un piso?

"No lo sé, no me consta o fue cosa de Koldo", así es como Ábalos se defendió de todas estas dudas ante el juez.