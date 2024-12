Ábalos y su palabra frente a los indicios en su contra: los informes de la UCO dejan serias dudas sobre su desconocimiento total

José Luis Ábalos lo niega todo ante el juez. Fue ministro de transportes, fue secretario de organización del PSOE, fue la mano derecha de Pedro Sánchez y este jueves ha comparecido en el Tribunal Supremo. Y lo ha hecho básicamente para decir que él no sabe nada de nada. Que desconoce los hechos en los que le implica la investigación de la Guardia Civil y que lo que declaró Víctor de Aldama ante el juez es mentira.

Y para el resto de asuntos, que pregunten a Koldo García. Tirando un poco de sarcasmo, así es como ha llegado al Supremo a las 9:40 horas. Ha estado declarando ante el juez Leopoldo Puente tres horas y media. Ábalos, ante el juez, ha intentado exculparse de cualquier vinculación con la supuesta trama corrupta liderada por Koldo García y Víctor de Aldama. Alega un desconocimiento total de todo. Pero los informes de la Guardia Civil dejan serias dudassobre ese argumento del exministro de transportes.

"No hubo comisiones". Unas declaraciones de Ábalos que no coinciden con lo que dicen los informes de la UCO, que sotienen que el exministro tendría un papel relevante dentro de la trama. Y todo nace del contrato de mascarillas que habría encargado el ministerio entonces dirigido por él y por el que los agentes estiman que hubo más de seis millones de euros de comisión, aunque él dice que ha creditado que no fue así.

Pero al parecer el exministro la unica aclaración que ha hecho ha sido la de negarlo todo. Ha negado, como ya ha hecho en otras ocasiones, que la trama pagara el chalet de la línea de la Concepción, manteniendo como ha hecho en otras ocasiones, que se trató de un alquiler.

Lo que sí ha reconocido ha sido que firmó el contrato en el que alquilaba a Aldama el piso de la Castellana, pero niega que hubiera ningún acuerdo sobre preadjudicaciones de obras. Y ni sí ni no, a por qué se le pagaba el piso en plaza de España a su pareja sentimental, asegura que lo desconoce, como también se ha desentendido de las acusaciones de que hubiera enchufado a Jessica en ninguna empresa pública

Del que fuera su asesor, Koldo García, parece que su versión ahora sí ha cambiado porque sobre él ha sido contra el que ha descargado todas las responsabilidades. Y con negar la mayor al exministro le había bastado porque al ser aforado, de momento, no se le ha podido practicar ninguna investigación patrimonial, que es donde estaría la clave, en ver sus movimientos de dinero.

Koldo asegura que Ábalos dice la verdad

Ábalos señala a Koldo. Tras la declaración del exministro, laSexta ha preguntado al que fuera su mano derecha sobre las declaraciones de este jueves y la respuesta de Koldo es clara: ambos están diciendo la verdad. Según él, no habría ningún acuerdo entre ellos porque lo que están haciendo es reconocer lo que realmente sucedió.

Por su parte, Koldo admite lo que aperece en el sumario, es decir, que hizo gestiones por encargo de Ábalos para conseguir un piso para su novia en el centro de Madrid o un chalet en Cádiz del que disfrutó la familia de Ábalos. Pero de ahí no pasa y lo que hace es acusar de mentir a Víctor de Aldama. Koldo ha reconocido a laSexta que Aldama ha dicho barbaridades y que si hubiera dicho "le pago comisiones al Papa" los medios de comunicación también lo habrían publicado.

De momento, Koldo ha confesado que no quiere dar entrevistas porque cada vez que sale en los medios, dice, le molestan en la calle con su hija o "despiden a alguien". En esta línea ha continuado el exasesor de Ábalos, quien ha comentado que quiere centrarse en la declaración del 17 de diciembre y en que su exmujer le permita ver a su hija de cuatro años en navidades.

Para terminar, la Fiscalía Anticorrupción sospecha que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, han llegado a un acuerdo para que el asesor del exministro asuma las responsabilidades en el caso Koldo, según indican fuentes fiscales a laSexta.