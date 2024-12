Aldama sigue disparando y afirma que el contrato de alquiler que firmó Ábalos era un aval para el exministro

Víctor de Aldama sigue tirando del hilo a cada declaración que hace. Este jueves ha vuelto a señalar a José Luis Ábalos. El comisionista asegura que el el piso en la Castellana (Madrid) que ofreció a Ábalos se lo habría el exminsitro quedado en el caso de no cobrar las comisiones por otra vía.

Estas afirmaciones las ha hecho en una entrevista para la radio colombiana 'W Radio', donde ha confirmado que ha declarado ante el Tribunal Supremo que pactó con Ábalos la entrega de un piso en la famosa avenida madrileña valorado en casi dos millones de euros: "El piso era una garantía para que él estuviera tranquilo de que iba a cobrar lo que estaba pactado", apunta.

Ábalos lo niega. Dice que Aldama le mintió, como ha conversado con 'ABC': "Es un engaño de Aldama, que lo consiguió en una subasta y me lo ofreció en alquiler, pero nunca se materializó, porque todo el tiempo que estuve como ministro estaba ocupado por el antiguo propietario". No obstante, Aldama se ha reafirmado en su versión: "Aquí hay una prueba, con una firma de un ministro, que alquila un piso con opción de compra que no habita. Es más que suficiente la prueba".

De Aldama ahonda también en las obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes de las que Ábalos presumía hace unos meses. "Todo lo que gestiona el ministerio de ordinario, que son las infraestructuras, efectivamente ahí se mueve mucho dinero. Y nadie me puede decir nada al respecto", decía entonces.

El comisionista habla también sobre un listado de obras incluidas en los Presupuestos Generales de 2021. Dice que lo que ha subrayado en rosa son contratos "preadjudicados por Ábalos" a cambio de comisiones que puede demostrar: "Como hagan ellos el trabajo internamente, yo no lo sé, yo solo sé que se adjudicaron a las empresas. Es muy fácil si se sigue el rastro". Además, añade que ese listado llegó a su poder gracias al asesor de Ábalos, Koldo García.

Aunque Óscar Puente, actual ministro de Transportes, no da apenas validez a ese documento. Aun así, asegura que analizarán contrato por contrato para comprobar la veracidad de las palabras de Aldama: "A ver si vemos algo extraño. Tanto como una auditoría no, pero sí que vamos a revisar esos contratos. La prueba como tal, la verdad, tiene poco valor".

Por último, en la entrevista Aldama apunta también al hijo de Ábalos, Víctor, del que asegura que hizo contratos de consultoría con varias constructoras. Unos contratos para gestiones de obras en el extranjero que encubrirían comisiones por adjudicaciones de obras en España.