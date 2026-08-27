Ahora

Crisis migratoria

Ángel Víctor Torres deja caer que la situación en Ceuta va para largo: "No les puedo engañar diciendo que mañana se van a devolver a todos"

¿Qué ha dicho? "No se puede atacar a ceutíes ni a migrantes. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja se vean amenazados por dar comida en El Trampolín", ha señalado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece este jueves en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece este jueves en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del CongresoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El ministro y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, ha dejado caer este jueves que la situación en Ceuta va para largo tras reconocer que en tan solo un día no puede devolver a todos los migrantes que aún quedan en Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.

"Entendemos lo que pide la ciudadanía de Ceuta pero yo no les puedo engañar diciendo que mañana se van a devolver a todos", ha reconocido el ministro, aunque ha insistido que "el compromiso se va a producir con todos los medios".

Así lo ha asegurado Víctor Torres en su comparecencia a petición propia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso para dar cuenta sobre la situación de la ciudad autónoma cuando se cumplen 28 días del inicio de la crisis migratoria.

Además, el responsable del mando único en Ceuta ha reconocido que todavía "quedan personas que tienen que ser filiadas porque están aún en las calles de Ceuta".

"La prioridad es seguir trabajando en el terreno junto a Vivas, al que le agradezco el trabajo. Tratamos de alcanzar la normalidad. Una vez pasada la primera fase, ahora tenemos que llegar a todo el retorno de todos los migrantes que entraron el día 30 y 31 y hacerlo dentro de los márgenes de la ley", ha señalado.

Para hacerlo, ha dicho, "tenemos que hacerlo filiándolos a todos, haciendo el triaje y los que no puedan ser reagrupados, responder dentro de lo que exige el ordenamiento actual". "El ordenamiento jurídico es el que es", ha añadido.

En su comparecencia, el ministro ha querido lanzar un "mensaje contra la violencia". "No a la violencia. Estaría bien que todos se sumaran. No se puede atacar a ceutíes musulmanes como tampoco a migrantes por serlo o que ONGs estén amenazados por entregar comida en El Trampolín. Tampoco se puede atacar a profesionales de la información por hacer su trabajo", ha señalado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Suben a 289 los muertos en Nepal tras una riada: hay cuatro españoles entre los 1.500 desaparecidos
  2. Bolaños achaca a "una tergiversación" de una sentencia del Supremo la entrada masiva en Ceuta: "No hay evidencia de que Marruecos lo haya liderado"
  3. La tensión estalla en Ceuta: un grupo de ceutíes carga contra los migrantes acampados en la playa de El Trampolín
  4. Empeora el estado de salud del rey Harald V de Noruega
  5. Roban el Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de orfebrería más valiosos de la Edad de Bronce en Europa
  6. Meta llega a un acuerdo y pagará casi 17.000 millones de dólares para resolver las demandas por crear adicción a menores