Ángel Víctor Torres deja caer que la situación en Ceuta va para largo: "No les puedo engañar diciendo que mañana se van a devolver a todos"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece este jueves en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso

¿Qué ha dicho? "No se puede atacar a ceutíes ni a migrantes. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja se vean amenazados por dar comida en El Trampolín", ha señalado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El ministro y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, ha reconocido que la situación en Ceuta se prolongará, ya que no es posible devolver a todos los migrantes en un solo día tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. En su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Torres insistió en que el compromiso con la ciudadanía se mantendrá, utilizando todos los medios disponibles. Aún quedan personas sin filiar en las calles de Ceuta, y la prioridad es trabajar junto a las autoridades locales para alcanzar la normalidad y gestionar el retorno de los migrantes conforme a la ley. Además, el ministro condenó la violencia contra ceutíes musulmanes, migrantes y ONGs.

El ministro y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, ha dejado caer este jueves que la situación en Ceuta va para largo tras reconocer que en tan solo un día no puede devolver a todos los migrantes que aún quedan en Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.

"Entendemos lo que pide la ciudadanía de Ceuta pero yo no les puedo engañar diciendo que mañana se van a devolver a todos", ha reconocido el ministro, aunque ha insistido que "el compromiso se va a producir con todos los medios".

Así lo ha asegurado Víctor Torres en su comparecencia a petición propia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso para dar cuenta sobre la situación de la ciudad autónoma cuando se cumplen 28 días del inicio de la crisis migratoria.

Además, el responsable del mando único en Ceuta ha reconocido que todavía "quedan personas que tienen que ser filiadas porque están aún en las calles de Ceuta".

"La prioridad es seguir trabajando en el terreno junto a Vivas, al que le agradezco el trabajo. Tratamos de alcanzar la normalidad. Una vez pasada la primera fase, ahora tenemos que llegar a todo el retorno de todos los migrantes que entraron el día 30 y 31 y hacerlo dentro de los márgenes de la ley", ha señalado.

Para hacerlo, ha dicho, "tenemos que hacerlo filiándolos a todos, haciendo el triaje y los que no puedan ser reagrupados, responder dentro de lo que exige el ordenamiento actual". "El ordenamiento jurídico es el que es", ha añadido.

En su comparecencia, el ministro ha querido lanzar un "mensaje contra la violencia". "No a la violencia. Estaría bien que todos se sumaran. No se puede atacar a ceutíes musulmanes como tampoco a migrantes por serlo o que ONGs estén amenazados por entregar comida en El Trampolín. Tampoco se puede atacar a profesionales de la información por hacer su trabajo", ha señalado.

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