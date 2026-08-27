Las comunidades aprueban el reparto de 25 millones para Ceuta sin el apoyo de Vox: Aragón, Extremadura y Castilla y León, ausentes en la reunión

Los detalles Las 14 comunidades y las dos ciudades autónomas de España han votado la aprobación de los 25 millones de ayuda para Ceuta. A la reunión no han acudido Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde Vox es parte del Gobierno del PP.

Las comunidades autónomas presentes en la reunión y las dos ciudades autónomas han aprobado el reparto de 25 millones de euros para la Ceuta, a tenor de la situación que viven después de que a finales de julio cerca de 80.000 migrantes llegasen a sus calles.

A la reunión, a la que no han acudido Aragón, Extremadura y Castilla y León, tenía como único punto en su orden del día la ayuda para Ceuta.

Tal y como confirman fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, la medida ha sido aprobada por unanimidad por todas las autonomías presentes.

Al encuentro han acudido de forma presencial Cataluña, Navarra, Canarias y Madrid. El resto, con la excepción de las ausentes Aragón, Extremadura y Castilla y León, lo han hecho de forma telemática.

El Ministerio, además, quería incluir en la sectorial un punto informativo sobre la atención de los menores en Ceuta, si bien la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ya avanzó que se opondría a abordarlo.

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