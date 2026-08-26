Un reportero de laSexta, increpado y agredido por algunos vecinos de Ceuta ante la pasividad de la Policía

Los detalles Un grupo de manifestantes se acercó al equipo de laSexta a increpar y a impedirles hacer la labor informativa que llevan haciendo este último mes desde la entrada masiva de migrantes.

La situación en Ceuta se ha intensificado, resultando en imágenes impactantes, como la de manifestantes increpando a un equipo de laSexta. El martes, mientras los periodistas Juanjo Cuéllar y Manu Montilla informaban sobre la crisis migratoria tras la entrada de 80.000 migrantes, fueron sorprendidos por una manifestación. A pesar de los intentos de continuar trabajando, los periodistas fueron rodeados y acosados, lo que les obligó a buscar refugio. Asociaciones de prensa han condenado los ataques, destacando que protestar es un derecho, pero no lo es acosar a quienes informan. La manifestación, inicialmente pacífica, creció en respuesta a un borrador del Real Decreto sobre la acogida de migrantes. La marcha se dirigió a la delegación del Gobierno, exigiendo la dimisión del delegado y lanzando consignas contra el Gobierno y los migrantes. La tensión aumentó cuando algunos intentaron entrar en un hotel, creyendo que Ángel Víctor Torres estaba allí, aunque fue desmentido.

La tensión en Ceuta cada vez es mayor, lo que ha provocado que se hayan visto imágenes especialmente duras en la ciudad autónoma, como la de varios manifestantes increpando a un equipo de laSexta.

Todo ocurrió este martes por la tarde cuando Juanjo Cuéllar y Manu Montilla estaban trabajando y trasladando la voz de los ceutíes, quienes dicen estar al límite ante la crisis migratoria que vive la ciudad desde la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio.

En un momento de la tarde, cuando el periodista estaba hablando en directo con una madre y profesora residente en Ceuta para que nos contara cuáles son las inquietudes de las personas que están en Ceuta, de los profesionales y de cómo se afronta ese inicio de curso, el equipo de laSexta tuvo la mala fortuna de verse sorprendido por una concentración que se convirtió en manifestación.

Como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, un grupo de manifestantes se acercó al equipo a increpar y a impedirles hacer la labor informativa que llevan haciendo este último mes desde la entrada masiva de migrantes.

En el momento en el que los manifestantes se acercan, el periodista no responde y sigue trabajando. Aunque parece que van a retroceder, una mujer agarra la mano a otra para volver a acercarse a la cámara.

Nuestro compañero intenta, de nuevo, seguir trabajando, pero los manifestantes regresan rodeando a nuestro periodista, a la entrevistada y al cámara. Los insultos, las peinetas y los gestos de mal gusto continúan hasta que el periodista ya no puede seguir trabajando y busca refugio detrás de unas mesas de la terraza de un bar.

Ahí, mientras intenta ponerse a salvo, un hombre se acerca por detrás y le empuja. Todo ocurrió bajo la mirada de los agentes de la Policía Nacional que, como se puede ver en el vídeo, permanecen allí mientras la situación se descontrola.

Algunas asociaciones de prensa han querido condenar los hechos y mostrar el apoyo al periodista de laSexta. Porque protestar es un derecho. Pero insultar, acosar y agredir a quien está trabajando para contarlo, no.

Crece la tensión en las calles

Lo que iba a ser una concentración vecinal convocada por WhatsApp se convirtió enseguida en una marcha de cientos de ceutíes que recorrieron la ciudad al grito de "Basta".

El detonante de esta concentración fue la difusión del borrador del Real Decreto que incluía la lista con los espacios dependientes del Estado y del Gobierno de Ceuta, dispuestos para acoger migrantes, entre ellos seis polideportivos.

La protesta se convocaba ante el Acuartelamiento Coronel Fiscer, uno de los lugares que iban a ser acondicionados a primera hora de la tarde. Vecinos del Sardinero, parques de Ceuta, Huertas del Campo o la Avenida de Lisboa acudían a la llamada con banderas de España de Ceuta, con pancartas de protesta -inicialmente de forma pacífica- y bajo la supervisión de la Policía Nacional.

Pero la protesta fue a más. La marcha empieza a desplazarse de forma improvisada con el objetivo de concentrarse frente a la delegación del Gobierno a partir de las 20:00 de la tarde, con la presencia y el llamamiento del diputado Melchor León, que reclama la dimisión del delegado del Gobierno.

A partir de ahí, se lanzaron consignas contra él, contra el presidente del Gobierno y contra los migrantes. Al grito de "Ceuta no es un ceti", se habían sumado casi 2.000 ceutíes.

Hasta esa marcha llegó el rumor de que Ángel Víctor Torres, máxima autoridad del mando único, se encontraba en el Hotel Ulises y allí se dirigieron. La tensión, entonces, llegó a máximos porque algunos manifestantes intentaron acceder al establecimiento por la fuerza. Tuvo que intervenir la Policía para impedirlo, aunque la delegación del Gobierno negó que Torres se encontrara allí.

Antes de este suceso, los manifestantes la tomaron con la prensa, en este caso con laSexta, contra quienes están allí para, precisamente, dar voz y trasladar las reivindicaciones de los ceutíes.

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