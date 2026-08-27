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Comparece en el Congreso

Mónica García carga contra el "prejuicio xenófobo" de Feijóo: "Los migrantes no traen enfermedades, las contraen aquí por las malas condiciones"

Los detalles La ministra de Sanidad asegura que la petición de confinamiento del líder del PP es "no tiene respaldo científico" y pide a la derecha que dejen de vincular a la migración con los problemas de salud pública.

La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece a petición propia ante la Comisión de Sanidad, en el Congreso de los Diputados, a 27 de agosto de 2026, en Madrid (España). La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece a petición propia ante la Comisión de Sanidad, en el Congreso de los Diputados, a 27 de agosto de 2026, en Madrid (España).Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado duramente contra el Partido Popular durante su comparecencia en la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para rendir cuentas por la situación en Ceuta tras la crisis migratoria.

García ha criticado duramente las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el pasado fin de semana pidió "que el Gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública" ante el "riesgo sanitario por enfermedades infectocontagiosas" en la ciudad autónoma tras la llegada de miles de migrantes.

La titular de Sanidad ha catalogado estas palabras del líder de la oposición como un "prejuicio xenófobo". "Los migrantes no traen enfermedades, las contraen aquí por las malas condiciones", ha asegurado García en su comparecencia en la cámara baja. "No tiene respaldo científico", ha añadido.

Para frenar la proliferación de esos posibles problemas de salud, la máxima responsable de Sanidad ha asegurado que "lo único y lo más eficaz es tener alojamientos salubres, higiene, buen diagnóstico y aislamiento individual cuando esté indicado". "La clave es que los migrantes tengan techo y no estén hacinados", ha añadido.

También ha cargado duramente García contra Vox por vincular la llegada de personas migrantes con una hipotética amenaza para la salud de los ceutíes. "La ultraderecha lleva años asociando a la migración con delincuencia y enfermedad, y eso es falso", ha aseverado, recalcando que es fundamental "defender a los ceutíes del alarmismo".

A colación de esta cuestión, la titular de Sanidad ha detallado que "no hemos encontrado ningún nuevo caso de tuberculosis" en Ceuta, mientras que solo han sido hallados tres de varicela.

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