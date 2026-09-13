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Crisis migratoria

Torres cifra en 5.321 los migrantes que han retornado voluntariamente a Marruecos y 4.500 los que ya están en asentamientos

Los detalles El ministro de Política Territorial también ha aseverado que alrededor de un centenar de expedientes ya se han resuelto con renuncias al asilo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor TorresAgencia EFE
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El Gobierno sorprendía durante la mañana de este domingo con el traslado de alrededor de 800 migrantes que pernoctaban en las inmediaciones de Loma Colmenar hacia un nuevo asentamiento que hace que, según el Ejecutivo, ya sean 4.500 migrantes los que se encuentran en espacios facilitados por el Gobierno.

Así lo ha aseverado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en un comunicado en el que ha dado una actualización de la situación en la ciudad autónoma, calificando de "éxito en la seguridad ciudadana" el traslado de esos migrantes.

Con ellos, ha detallado el ministro, ya son 4.500 los migrantes que ocupan espacios facilitados por el Gobierno de España, a los que hay que sumar los 2.100 menores migrantes que están bajo el control del Gobierno de Ceuta.

"Están en esos centros con el objetivo de que, cuanto antes, se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden y derecho internacional", ha expresado el ministro.

Además, también ha explicado que 5.321 migrantes han retornado voluntariamente a Marruecos durante estas semanas y que cerca de un centenar de expedientes han sido finalizados ya que las personas en cuestión han renunciado al asilo.

"Es un trabajo que no es fácil. Pero el Gobierno esta centrado en procurar que Ceuta vuelva cuanto antes a la normalidad que había a comienzos de julio", ha concluido.

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