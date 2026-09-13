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Nadie se hace cargo

El PP utiliza el batacazo en el informe PISA como arma política para señalar al Gobierno: "Aquí solo hay un culpable"

Los detalles El PSOE propone ahora un pacto de Estado de Educación tras los resultados, mientras el PP aprovecha para cargar contra Sánchez: "Para él son más importantes unas Matemáticas con perspectiva feminista que con una regla de tres".

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos
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Con las 'notas' del informe PISA encima de la mesa desde el martes, el PSOE no ve en qué hay que mejorar. Montse Mínguez, portavoz de los socialistas, expresó que "ojalá se diera" un pacto de Estado. Desde el partido, señalan a las autonomías. Esa es su última reflexión sobre el informe en el que los españoles han obtenido su peor dato de la historia, cayendo en picado en comprensión lectora, Matemáticas y Ciencia.

Mientras, el PP aprovecha para culpar a Sánchez por implantar, según dicen, la ley educativa más nefasta de toda la democracia: "Para Sánchez son mucho más importantes unas Matemáticas con perspectiva feminista que con una regla de tres", ha expresado Jaime de los Santos.

En la misma línea, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP ha afirmado que "quienes señalan a las comunidades autónomas lo que hacen es intentar quitarse la responsabilidad de encima", cuando considera que "aquí solo hay un culpable, y es el Gobierno".

Por su parte, el Ejecutivo prefirió desde el primer momento hacer valer otros resultados: "El alumnado puntúa bien en áreas que también son importantes, como son la curiosidad por aprender, el sentido de la pertenencia al centro o la capacidad de perseverancia", destacó la ministra de Educación, Milagros Tolón.

De esta forma, nadie se hace cargo del batacazo de los españoles en Educación.

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