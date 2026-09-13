"No entiendo por qué pasan de mí": la llamada de auxilio de Abdelaziz para que España le rescate de la "cárcel" de Gaza

El contexto A sus 29 años, Abdelaziz llegó a Barcelona gracias a una beca Erasmus para estudiar en una universidad. Hasta 2023 residía en Valencia, cuando la enfermedad de su madre le hizo volver a Gaza. Su vuelo de regreso estaba programado para seis días después del 7 de octubre.

Abdelaziz mantiene la sonrisa a pesar de su difícil situación en Gaza, donde Israel bombardea constantemente. Atrapado desde hace tres años, espera regresar a España, donde vivía en Valencia con documentación española. Aunque el Ministerio de Exteriores le confirmó su inclusión en la lista de evacuados, aún no ha recibido respuesta. Llegó a España con una beca Erasmus en 2016, pero en junio de 2023 regresó a Gaza por la enfermedad de su madre. Planeaba volver el 13 de octubre, pero el ataque de Hamás lo sorprendió. Ahora, con 29 años, pide desesperadamente ser evacuado de lo que describe como una "cárcel".

Abdelaziz no pierde la sonrisa. No lo hace a pesar de la complicada situación que atraviesa. A pesar de estar en Gaza, atrapado en un lugar que Israel bombardea día sí y día también a pesar del alto el fuego. En el que las fuerzas de Netanyahu no dejan de matar. Ahí está, atrapado desde hace tres años a la espera de poder volver a España.

Porque hasta que volvió a Gaza vivía en Valencia. Porque tiene su documentación española y está a la espera de ese avión, de ese vuelo, que le traiga de regreso. El Ministerio de Exteriores le confirmó que estaba en la lista de evacuados, pero cada vez que insiste dice que la respuesta brilla por su ausencia.

"Yo llegué con una beca Erasmus en 2016 para obtener en una universidad de Barcelona", expone Abdelaziz momentos antes del bombardeo de Israel sobre su barrio. "No hay seguridad, en cualquier momento te pueden bombardear", prosigue.

Vivía en Valencia, en el barrio de Ayora, hasta que en junio de 2023 la enfermedad de su madre le hizo regresar a Gaza: "Estaba muy enferma y me vi obligado a viajar de nuevo".

Iba a volver el 13 de octubre, seis días después del ataque de Hamás: "Me desperté el 7 de octubre por el sonido de los misiles. Subí a la azotea, pero no entendía nada".

"Bajeé a comprar el desayuno cerca de casa y empecé a ver pasar jeeps israelíes con banderas palestinas. Llevaba diez años fuera de Gaza, pero no me imaginaba nada de esto", ha explicado.

Ahora, con 29 años, es un experto en sortear a la muerte día sí y día también: "Perdí la esperanza de vivir. He pasado de vivir mi vida normal a estar en una cárcel".

"llevo desde 2024 en la lista de evacuación. No entiendo por qué pasan de mí. Solo pido que me evacúen como a otro ciudadano más", cuenta, en una llamada de auxilio para que el país que lo acogió, España, lo rescate del infierno en el que vive.

Ante su situación, una plataforma está recogiendo firmas para que se proceda a la evacuación de Abdelaziz.

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