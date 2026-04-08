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Caso Koldo

El abogado de Ábalos cambia de estrategia con Jéssica: deja caer que se dedicaba a la prostitución para intentar desacreditarla

El contexto Este cambio de estrategia se produce justo cuando Jéssica ha decidido hablar y contar con todo tipo de detalles que Ábalos la enchufó y que nunca fue a trabajar.

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, sale del Tribunal Supremo
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No fue un desliz. Este miércoles, de nuevo, el abogado de Ábalos ha vuelto a vincular a Jéssica, una de las testigos del caso y amiga de Ábalos, con la prostitución. Es llamativo, desde luego. Un cambio de estrategia justo cuando Jéssica ha decidido hablar y contar con todo tipo de detalles que Ábalos la enchufó y que nunca fue a trabajar.

Su testimonio es uno de los que más daño hace a la defensa de Ábalos. "Yo no sabía ni siquiera que Ineco fuera una empresa pública. De Tragsatec no tengo recuerdos", ha dicho en el Tribunal Supremo. Unas declaraciones que evidencia que efectivamente el exministro habría utilizado su influencia para colocarla en empresas públicas. Y, por eso, este miércoles su abogado ha vuelto a dejar caer que se dedicaba a la prostitución.

Al ser preguntado por si su estrategia es intentar desacreditarla, el abogado de José Luis Ábalos, Mariano Turiel, ha respondido que "nosotros intentamos describir qué es lo que conocemos que existe". Se trata de un cambio de estrategia que busca restar valor a su declaración y que ya vimos este martes. "¿Su profesión tiene que ver con la contraprestación económica a cambio de sexo?", le preguntó el abogado, ante lo que Jéssica respondió: "No, soy dentista y estoy colegiada".

Es un límite que hasta ahora ni siquiera el propio Ábalos se había atrevido a cruzar porque siempre defendió que fue una relación normal. En septiembre de 2024, en una entrevista en Onda Cero, el exministro aseguró que tuvo una relación con Jéssica "como las que tienen normalmente todas las personas".

En la sesión de este miércoles una responsable de Ineco ha asegurado que no estaban al tanto de los problemas con Jéssica. "A todos los ojos para Ineco esta persona prestaba sus servicios", ha declarado Amparo Monterrey, directiva de Ineco.

Aunque reconoce que no hay forma de comprobar que ella fuese quien rellenaba el parte de horas. "Ella, bueno, o a través de su usuario, se rellenaba el control horario", ha dicho. Porque como la propia Jésica afirmó, nunca llegó a acudir a su puesto de trabajo.

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