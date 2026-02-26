Pardo de Vera alertó a Ábalos después de estallar el caso Koldo: "No estoy en la investigación que se sepa"

¿Qué ha pasado? Según el documento, al que ha tenido acceso laSexta, la expresidenta de Adif facilitó el número de su abogada al exministro después de comparecer ante la Guardia Civil.

Un informe de la UCO al que ha accedido laSexta revela que Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, advirtió a José Luis Ábalos tras el estallido del caso Koldo. Pardo de Vera proporcionó a Ábalos el contacto de su abogada, Rosa María Seoane, un día después de la detención del asesor del exministro de Transportes. Según el informe, Pardo de Vera eliminó parte del contenido de sus dispositivos electrónicos, pero la UCO logró evidencias de su comunicación con Koldo García antes de la adjudicación de contratos. Además, se identificaron intercambios con Michaux Miranda, jefe de Personal de Adif, que implican a Pardo de Vera en la contratación de empresas vinculadas a Koldo.

Tal y como señala un informe de la UCO al que ha tenido acceso laSexta, los agentes han constatado que Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, alertó a José Luis Ábalos después de estallar el caso Koldo. Lo hizo trasladando al exsecretario de organización del PSOE el número de Rosa María Seoane, su abogada, un día después de la detención del asesor del exministro de Transportes.

Justo después, además, de declarar ante la Guardia Civil el 21 de febrero de 2024. En ese momento, y tal y como señala el informe, Pardo de Vera facilitó a Ábalos el contacto de su letrada. "No estoy en la investigación que se sepa", respondió el exministro.

Ante su contestación, la expresidenta de Adif insiste en que hable con su abogada y que además estaba esperando su llamada. "Mal no te vendrá", le expuso Pardo de Vera al exministro.

La conversación, en ese sentido, se produce cuando Ábalos salió en el Congreso afirmando que se había quedado "estupefacto".

En ese sentido, el informe de la UCO ha implicado a la expresidenta de Adif en la causa del caso Koldo sobre los presuntos amaños para la compra de mascarillas. Tal y como relatan los agentes, Pardo de Vera ha borrado además parte del contenido de los dispositivos electrónicos que le fueron incautados.

Este material, dice el informe, se corresponde al periodo de los hechos que se investigan. Ante su eliminación, los agentes han recurrido a los terminales de los otros investigados en la causa.

Gracias a los mismos, la UCO ha constatado que la por aquel entonces presidenta de Adif intercambió comunicaciones con Koldo García con carácter previo a la adjudicación del contrato por parte de dicha entidad. Además, también hay comunicaciones entre ambos relacionadas con la entrega de determinadas cantidades de mascarillas.

El 26 de marzo de 2020 a las 11:50, Koldo facilitó a Pardo de Vera el contacto de Íñigo Rotaeche, directivo de la empresa Soluciones de Gestión, del que dice que "es el del contrato". Ese mismo día le trasladó también el de Álvaro Sánchez, representante de Puertos del Estado, también imputado en la causa.

El informe señala que ese intercambio de mensajes "permite inferir" que Koldo intervino en la selección de Soluciones de Gestión y que a través de Pardo de Vera la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que presidía.

Además, los agentes han identificado conversaciones entre Pardo de Vera y Michaux Miranda, jefe de Personal de Adif, en las que se desprende el papel de la expresidenta de la entidad en la contratación de empresas ligadas al entorno de Koldo.

Pardo de Vera, en ese momento, transmitió a Mariici Lucena Betriu el mensaje en el que Michaux Miranda apunta a su intervención en los hechos investigados. Ella reconoce entonces que fue quien recibió los puntos de contacto, tanto de Soluciones de Gestión como de Puertos del Estado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.