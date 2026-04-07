Primer día de juicio, primera dosis de recuerdos para Ábalos: del piso de Jéssica a las negaciones de su hijo Víctor y las entregas de dinero a Joseba en Ferraz

¿Por qué es importante? La UCO acusa al exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama de enriquecerse con la venta de mascarillas en plena pandemia. Este martes ha comenzado el juicio.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusa al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama de enriquecerse con la venta de mascarillas durante la pandemia. En el juicio, Ábalos escuchó el testimonio de su expareja, Jéssica Rodríguez, quien negó dedicarse a la prostitución y afirmó que Ábalos le pagó un piso debido a promesas incumplidas. También se cuestionó el sueldo que recibió de una empresa pública sin trabajar. Víctor Ábalos, hijo del exministro, negó ser testaferro de su padre. Joseba García, hermano de Koldo, testificó sobre recibir sobres de dinero. El caso podría llevar a penas de hasta 30 años de cárcel.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusa al exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama de enriquecerse con la venta de mascarillas en plena pandemia. Este martes Ábalos ha escuchado testificar, entre otros, a su expareja Jéssica Rodríguez.

El exministro ha estado sentado junto a Koldo, escuchando, comentando y reaccionando a todo lo que ha dicho su expareja, a la que su abogado ha definido como "captación de Aldama para el señor Ábalos" y le ha preguntado esto: "¿Se dedica a la prostitución?". Ante las quejas se lo ha vuelto a repreguntar con otras palabras y Ábalos, escuchándolo sin inmutarse.

Ella lo ha negado y ha hablado así de su relación con el exministro: "Él se sentía culpable porque él me hizo cambiar mi estilo de vida, cuando yo era feliz, y no cumplió las promesas que él me había hecho". Jéssica ha asegurado que Ábalos se sentía mal y que por eso le siguió pagando el piso. 2.700 euros al mes durante tres años para pagarle un pisazo en el centro de Madrid que a ella le encantó. Ella ha dicho también que pensaba que se lo pagaba Ábalos, aunque estaba a nombre del socio de Aldama, Alberto Escolano.

Jéssica Rodríguez ha tenido que explicar también por qué cobró un sueldo de una empresa pública sin realizar ningún trabajo. "A mí lo que me dijeron es que yo trabajaba como auxiliar administrativa para el señor Joseba", ha afirmado refiriéndose al hermano de Koldo. Así ha dicho que las órdenes las daba el mismo Koldo, que la ha escuchado entre risas, gestos de sorprendido y negando con la cabeza.

Ábalos también ha escuchado cómo su hijo, Víctor Ábalos, negaba hablar en clave con Koldo al hablar de café. "Ni hablo en clave ni he tenido un teléfono encriptado, como dice usted, ni vamos, cuando se refiere a café, es café originario de Colombia, es decir, de mis viajes a Colombia. Koldo y otras personas me encargaban café como otras cosas, y se refiere simplemente a eso", ha aseverado. Y ha negado también ser el testaferro de su padre, como apunta la UCO, y ha dicho que le dejó dinero, pero que era suyo.

No ha sido el único familiar en declarar. También lo ha hecho el hermano de Koldo García, Joseba García, como testigo, y ha asegurado que fue dos veces a Ferraz a por sobres de dinero: "Entiendo que es dinero porque ella me dice que lo es, yo no abro sobres de otros". También ha justificado ocho reuniones con Aldama, el que sería el conseguidor de la trama, porque le compró, ha dicho, un coche de segunda mano y le salió fatal.

Este ha sido el primer día de declaraciones y la primera dosis de recuerdos para Ábalos, que cuando estalló todo dijo que estaba "estupefacto". Habrá 80 testimonios y se enfrentan hasta a 30 años de cárcel.

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