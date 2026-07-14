Vito Quiles se acoge a su derecho a no declarar alegando que la investigación por colarse en trenes de Renfe es "una persecución política"

Los detalles El agitador ultra ha aseverado, de manera telemática, a la jueza de Alicante que le investiga que la causa contra él es "una persecución política contra un ciudadano nunca antes vista por fines únicamente políticos".

Vito Quiles, investigado por una presunta estafa al colarse sistemáticamente en trenes de Renfe, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza de Alicante. Quiles, quien se encuentra de vacaciones en Mallorca, alega que la causa es una "persecución política". Renfe lo denunció por comprar billetes más baratos y realizar trayectos completos, algo que habría ocurrido al menos 17 veces. La compañía estima que el fraude supera los 400 euros, alcanzando 471 euros, lo que podría traducirse en una pena de seis meses a tres años de cárcel. Quiles enfrenta además otros procesos legales por calumnias, injurias y delitos de odio.

Vito Quiles se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza de Alicante que le investiga por una presunta estafa por colarse en trenes de Renfe de manera sistemática alegando que la causa contra él es "una persecución política nunca antes vista".

Según han trasladado fuentes presentes en la declaración a laSexta, el agitador ultra ha comparecido este martes desde los juzgados de Mallorca, ya que está allí de vacaciones, y se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que se trata de "una persecución política contra un ciudadano nunca antes vista por fines únicamente políticos".

La compañía ferroviaria denunció a Quiles alegando que el agitador ultra compraba un billete más barato desde Alicante hasta Cuenca o Albacete, pero hacía el recorrido completo viajando hasta Madrid. Algo que, según habría constado Renfe, ocurrió en al menos 17 ocasiones en un año y medio.

"Con ocasión de un incidente que tuvo lugar el día 11 de agosto de 2025 en uno de los trenes mencionados y tras la oportuna investigación posterior, se tuvo constancia de la conducta delictiva materializada por parte del denunciado quien, de forma habitual y recurrente, viajaba durante trayectos de media o larga distancia abonando un billete mucho más económico (con un destino notoriamente más próximo)", detalla la denuncia en su contra.

De hecho, también señala que Quiles "utilizaba servicios exclusivos de clases superiores (denominadas confort) a los que obviamente tampoco tenía derecho" y que el propio acusado habría reconocido los hechos.

Quiles se podría enfrentar a una pena que oscila entre los seis meses y los tres años de cárcel si la estafa supera los 400 euros, algo que con los viajes detallados por Renfe se alcanzaría sobradamente. Concretamente, Renfe hace una estimación del gasto real que debería haber abonado Quiles en sus viajes teniendo en cuenta una tarifa básica y según al compañía se alcanzan los 471 euros. Una cifra que podría ser mayor, llegando incluso a los 1.000 euros, si Quiles hubiera utilizado servicios premium o una plaza en primera clase, como en el viaje del 11 de agosto.

Este frente judicial es sólo uno más de los que tiene por delante el agitador ultra. En proceso está la denuncia por calumnias e injurias a Rubén Sánchez, la revelación de secretos a Beatriz Corredor, el delito de odio y contra la integridad moral a una mujer con discapacidad. Y más reciente, en este caso pendiente de si se admite, la denuncia de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez.

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