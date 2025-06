Cristina Pardo reacciona a las 'dotes' futbolísticas de Almeida: "Ha vuelto a la política del balonazo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lo ha vuelto a hacer. El edil acudió este martes a la inauguración de un nuevo polideportivo en la ciudad y, como ya es habitual en él, no dudó en demostrar sus dotes futbolísticas.

En las imágenes del acto se puede ver cómo Almeida centra un balón. Sin embargo, como ya ha demostrado en otras ocasiones, la puntería no es precisamente su fuerte. El esférico acabó impactando directamente en un grupo de niños que asistía al evento. "Ha vuelto a la política del balonazo", bromeó Cristina Pardo al ver las imágenes del regidor madrileño.

Por su parte, Iñaki López no quiso quedarse atrás con el comentario: "Ya han visto ustedes que el granizo no es el único proyectil que hoy caía en Madrid. Tiene que haber ya una plataforma de afectados, porque se me ocurren hasta cuatro ocasiones: una con un balón de rugby incluso".