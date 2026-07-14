La imagen de Sánchez mirando el móvil en un acto en París minutos después de conocerse la condena por prevaricación a su hermano

Los detalles Durante el acto por el 14 de julio en París se ha podido ver al presidente del Gobierno mirando fijamente a su teléfono móvil y realizar un pequeño gesto con su boca.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público por aceptar un cargo de manera ilegal, aunque fue absuelto del delito de tráfico de influencias. La sentencia también inhabilita a Miguel Ángel Gallardo por 18 años. En el PSOE, aunque respetan la sentencia, discrepan y sostienen que no hay pruebas contra David Sánchez, afirmando que su único "delito" es ser hermano del presidente. David fue nombrado director de conservatorios de la Diputación de Badajoz en 2017, cuando Pedro Sánchez no era presidente. La acusación popular pedía seis años de prisión, pero no se demostró influencia indebida. La plaza fue descrita como "un traje a medida" para él, sin funciones claramente definidas.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público por el delito de aceptar un cargo de manera ilegal. La sentencia descarta la existencia del delito de tráfico de influencias y no fija, por tanto pena de prisión.

Mientras conocíamos los detalles de la sentencia de David Sánchez, que también ha condenado a 18 años de inhabilitación a Miguel Ángel Gallardo, se estaban celebrando los actos del 14 de Julio en París, unos actos en los que Pedro Sánchez estaba como uno de los invitados. Durante un momento del acto hemos podido ver al presidente del Gobierno mirar su teléfono móvil durante varios segundos, haciendo una ligera mueca con su boca.

En las filas socialistas respetan la sentencia pero discrepan de la misma. Fuentes de la dirección del PSOE consultadas por laSexta se preguntan por cuánto tiempo más se va a hacer daño a la familia del presidente del Gobierno y perjudicando la imagen de la justicia. Defienden que no hay pruebas contra David Sánchez y que su único delito es ser hermano de un presidente del Gobierno progresista.

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación

David Sánchez fue nombrado director de conservatorios de la Diputación de Badajoz en el 2017, cuando su hermano ya no era secretario general del PSOE, ni tampoco era presidente de Gobierno, puesto que alcanzó en 2018. Las acusaciones populares del PP, Hazte Oír, Vox, Iustitia Europa, Liberum y Abogados Cristianos solicitaban una pena de seis años de prisión por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

David Sánchez ha sido absuelto de un delito de tráfico de influencias. Así, no queda demostrado que nadie ejerciera su influencia para que el hermano del presidente del Gobierno obtuviera la plaza. La condena recoge que no ha quedado acreditado "si la toma de decisión se hizo a petición de este último o de personas del entorno del beneficiario de la plaza de empleo público o relacionadas con el mismo conocedores de dicha necesidad o si tal decisión se realizó "motu proprio" con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro Secretario General del PSOE, por reelección en el cargo, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón".

El escrito habla de la plaza como "un traje a medida" para David Sánchez. "Se simuló con dicha fórmula administrativa lo que constituía la creación de un puesto de trabajo público radicalmente diferente, cuyas funciones ni siquiera llegaron a ser definidas, buscando con ello ajustarse a las inquietudes por el género operístico de aquel acusado y dotarlas de importantes partidas presupuestarias, haciéndole, en expresión castiza, un traje a medida al beneficiario de la plaza", afirma el escrito.

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