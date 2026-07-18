Page dice que se tomarán acciones judiciales tras la investigación sobre el origen del incendio de La Mierla

Vista de los trabajos de extinción este viernes, en el incendio de La Mierla (Guadalajara).

Los detalles El presunto responsable del fuego sería el alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo (Vox), que se encontraba cosechando cuando se originaron las llamas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido que el Gobierno regional emprenderá acciones judiciales si se determinan responsabilidades en el incendio de La Mierla, Guadalajara. El alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, acusado de provocar el fuego mientras cosechaba, agradeció el apoyo recibido en una concentración en Tamajón, defendiendo al sector primario. El incendio ha obligado a evacuar a 529 personas de 11 municipios y ha afectado 3.843 hectáreas. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, informó sobre los esfuerzos de protección y las carreteras cortadas. Se han desplegado 420 personas y varios medios aéreos y terrestres para combatir el incendio.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advertía este viernes que el Gobierno regional llevará a cabo acciones judiciales si la investigación determinara responsabilidades en el origen del incendio de La Mierla (Guadalajara). El alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo (Vox), a quien responsabilizan de ser el causante del fuego de este municipio mientras cosechaba, ha difundido un mensaje a través de mensajería instantánea en el que muestra su agradecimiento por una concentración en su apoyo suscitada en la localidad de Tamajón, cerca del incendio, en el que defiende el papel del sector primario. "No somos delincuentes, somos agricultores y ganaderos", asegura en su misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los compañeros agricultores que esta tarde habéis acudido a Tamajón para defender, con vuestra presencia y vuestro apoyo, no solo a una persona, sino a todo un sector que merece respeto", comienza el mensaje. Un mensaje en el que, como alcalde, quiera también "dar las gracias por la unidad, compromiso y ejemplo" el sector primario de la zona.

"Habéis demostrado que, cuando se ataca injustamente al mundo rural con noticias falsas, desinformación o leyes alejadas de la realidad del campo, sabemos y vamos a responder con dignidad y unión", añade.

Agradece un apoyo que tiene "un valor especial" como agricultor. "Gracias por estar ahí, sin intereses políticos, defendiendo el trabajo honrado de quienes vivimos y cuidamos nuestra tierra cada día. Nuestro sector necesita ser escuchado de una vez por todas, comprenderlo, respetarlo y no señalarlo ni utilizarlo".

Marchamalo, que se disculpa por no estar presente en la "convocatoria improvisada" por la "situación" en la que se encuentra, justifica que la tarde se le torció "bruscamente". "Muchos de vosotros sabéis el porqué ya que estabais presentes, no es necesario dar más explicaciones. Muchas gracias a todos por acudir", remata la comunicación.

Más de 500 evacuados

El incendio declarado este jueves en La Mierla ha obligado a evacuar a unas 529 personas de 11 municipios -El Odriazal, Zarzuela de Jadraque, Arroyo de las Fraguas, Almiruete, Palancares, Semillas, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Muriel y Umbralejo- y son ya 3.843 las hectáreas que se han visto afectadas por las llamas.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado de Tamajón la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha señalado que de las personas evacuadas 80 están en el Polideportivo de Humanes, que es el alojamiento que ha habilitado el Gobierno regional.

"El resto de personas se han ido ubicando en otras residencias o con familiares", ha apuntado la consejera, quien ha añadido que aunque son 3.483 las hectáreas afectadas el incendio sigue avanzando en diferentes flancos y se dirige hacia el municipio de Semillas.

Por tanto, ha añadido, con la colaboración de los bomberos de la Diputación de Guadalajara se está llevando a cabo la protección y defensa de los núcleos urbanos para evitar que las llamas lleguen a las viviendas.

También ha señalado que se ha procedido a incrementar el número de carreteras cortadas, entre las que están la GU-189 entre Mierla y Beleña; la CM-1004, que corresponde a un cruce directamente con la GU-189; la GU143 Tamajón-Arbarcón; y la GU-211 Almiruete y en un punto intermedio entre Valverde de los Arroyos y Palancares.

También la GU-177, de Umbralejo a Veguillas; la CM-1006, igualmente de Umbralejo a Veguillas; la GU-140 de Navas del Jadraque a partir de Bustares; y la GU-151 de Ordial a Aldeanueva de Atienza. Gómez ha recordado que la Administración regional también está emitiendo a través del sistema Es-Alert mensajes de alerta, no solo por las evacuaciones, sino para prevenir que las personas se puedan acercar al entorno del incendio y puedan verse en un momento determinado atrapadas en él.

Medios desplegados

Finalmente, sobre los medios desplegados, la consejera ha señalado que son aproximadamente 420 personas con ocho brigadas helitransportadas de las cuales siete corresponden a Castilla-La Mancha y dos al Ministerio de Transición Ecológica.

También hay nueve brigadas terrestres, 15 helicópteros --diez de la Junta y cinco del Ministerio, diez aviones anfibios --cuatro de Castilla-La Mancha y seis del Ministerio--, 12 máquinas pesadas --siete de la Junta y una de la UME--, 12 agentes medioambientales y 12 técnicos.

"Asimismo tenemos en estos momentos bomberos de diputación con más de 20 personas y cinco vehículos con maquinaria también pesada, mientras que de la UME tenemos cien personas con 36 vehículos en rotación de 25 personas en cada equipo. Hasta 18 medios de Guardia Civil, 80 personas de Protección Ciudadana y seis personas del Sescam", ha detallado.

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