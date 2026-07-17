El incendio en La Mierla (Guadalajara) obliga a evacuar a 260 personas y afecta a 2.000 hectáreas

Los detalles Las previsiones meteorológicas, que apuntan a vientos fuertes, indican que el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara se verá "afectado gravemente" por el fuego.

Un incendio forestal en La Mierla, Guadalajara, ha forzado la evacuación de 260 personas de varios pueblos, incluyendo La Mierla, Almiruete, Palancares, Semillas y La Nava de Jadraque. El fuego ha consumido 2.000 hectáreas y amenaza el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Trabajan en la extinción 73 medios y 358 personas, pero las condiciones meteorológicas, con vientos fuertes, complican la labor. La Guardia Civil y agentes medioambientales investigan el origen del incendio, que podría haberse iniciado en una cosechadora de cereal. La Cruz Roja ha habilitado un albergue en Humanes para los desplazados.

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad de La Mierla (Guadalajara) ha obligado a evacuar los pueblos de Almiruete, Palancares, Semillas y La Nava de Jadraque, por lo que son 260 las personas desplazadas por este fuego, que ha quemado ya 2.000 hectáreas.

Así lo ha informado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a los medios de comunicación después de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en la que ha estado presente el presidente regional, Emiliano García-Page, y en la que se ha decidido mandar un segundo ES-Alert a la población de esta zona.

Gómez ha informado de que el incendio, en el que trabajan 73 medios y 358 personas, ha alcanzado el núcleo del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, de alto valor ecológico y las previsiones meteorológicas, que apuntan a vientos fuertes, indican que este espacio natural se verá "afectado gravemente" por el fuego.

La consejera ha informado de que a lo largo de la mañana, los servicios de Protección Ciudadana y Guardia Civil están evacuando Almiruete, con 20 vecinos; Palancares con 5 personas; Semillas, con 20 personas y la Nava de Jadraque, que cuenta con 30 vecinos.

Estos cuatro pueblos se unen a los que ya fueron evacuados, que son La Mierla, Muriel y Umbralejo, donde también se tuvo que desalojar un campamento infantil con 47 niños, por lo que en total, se han desplazado a 260 personas.

La evolución del incendio, ha detallado, no apunta a más núcleos de población, aunque la consejera ha señalado que hay una urbanización "relativamente cerca" de la zona afectada que podría ser evacuada también.

Para la atención de las personas desplazadas, la Cruz Roja ha habilitado un albergue en el polideportivo de Humanes (Guadalajara), donde han pasado la noche 61 personas desplazadas. Además, se mantienen cortadas la CM-1004 y la GU-188.

El viento dificulta la extinción

Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio se habría originado en una cosechadora de cereal y luego habría pasado a terreno forestal, quemando una zona de repoblación que realizó el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Tanto Guardia Civil como el cuerpo de agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha están analizando el punto de ignición para comprobar las causas y "analizar si hay un culpable", ha avanzado la consejera.

En estos momentos, ha lamentado Gómez, el incendio ha alcanzado el núcleo del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, "y como consecuencia de los vientos que van a producirse probablemente se vea afectado gravemente".

"El incendio es complicado", ha advertido la consejera, quien ha abundado en que la orografía del terreno complica la accesibilidad de medios, incluso aéreos, que están sufriendo dificultades por la cantidad de humo que emite el fuego.

Las previsiones climatológicas apuntan a que a lo largo del día habrá vientos de más de 40 km/h lo que "va dificultar la extinción". El puesto de mando avanzado, donde se desplazará la consejera, se ha situado en el municipio de Tamajón.

Preguntada por las restricciones para cosechar que dicta por la Consejería de Desarrollo Sostenible a través de los mapas diarios del Índice de Propagación Potencial (IPP) de incendios forestales, que han sido criticadas por el sector del cereal, ha informado de que en el momento que se declaró el incendio "estaba permitido" el cosechado, "pero con medidas de seguridad".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido