El alcalde de Vic (Junts) reclama poder decidir a quién se empadrona y a quién no

Entre líneas La principal duda es si con esta petición aplicaría una política xenófoba, porque Castells no ha explicado qué criterio utilizaría para decidir a quién se empadrona en Vic, pero sí ha asegurado, apuntanto a la migración, que "ha habido un efecto llamada masivo".

El alcalde de Vic, Albert Castells, busca controlar el empadronamiento en su ciudad debido al aumento de la población, en gran parte por la llegada de migrantes. Este enfoque ha generado comparaciones con discursos de extrema derecha y ha levantado críticas por su falta de claridad en los criterios de selección. La oposición, liderada por el PSC, teme que se establezcan criterios discriminatorios. Mientras tanto, la patronal catalana defiende la inmigración como esencial para el crecimiento económico, destacando la necesidad de cubrir vacantes laborales ante la jubilación de millones de personas en la próxima década.

El alcalde de Vic, Albert Castells, quiere controlar quién se hace vecino de su ciudad. Quiere controlar quién se empadrona y quién no, pero no aclara con qué criterios los haría. Sí afirma que la llegada de migrantes ha hecho que la población crezca demasiado.

Un discurso alarmantemente parecido al de la extrema derecha. "Tener la autonomía de decisión de a quién empadronamos y a quién no empadronamos", reclama porque le preocupa lo mucho que está creciendo su ya no tan pequeño municipio. Ya son más de 50.000 los habitantes.

Pero el foco contra ese crecimiento parece estar en un grupo concreto. "Lo que ha pasado es que ha habido un efecto llamada masivo", asegura Castells sin complejos. "Por eso, hacemos un llamamiento para poder parar este crecimiento", añade. Así, el alcalde de Vic ha pedido por carta una reunión urgente con la Generalitat.

La oposición quiere saber con qué criterio quiere su alcalde, de Junts, decidir a quién empadrona. El portavoz del PSC en el ayuntamiento de Vic, Josep Pou se muestra perplejo. "No sabemos si es nacionalidad, lugar de nacimiento (...) Esto puede crear francamente unos criterios discriminatorios", alerta.

Y todo precisamente mientras los empresarios catalanes están pidiendo justo lo contrario. Este mismo jueves el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, aseguraba que "España y la economía española necesitan inevitablemente de la migración para progresar económicamente". Hasta 17 veces llegó a repetir en su discurso en un acto la importancia de contar con la inmigración para las empresas. "Las empresas necesitamos sí o sí de la inmigración", "Necesitamos de la inmigración", "La inmigración es necesaria", "La inmigración es también una solución", reiteró públicamente.

Porque prevén que en España se jubilen 5 millones de personas en la próxima década. Y sus empleos se quedarán vacantes. "Va a haber un gap de un millón y medio de puestos de trabajo que no se van a poder atender si no es con la inmigración", aseguraba el presidente de la patronal catalana pidiendo un pacto social, por España necesita la migración "como el aire que respiramos".

