"El cabreo es monumental"

El PSOE señala que no han amparado a Salazar tras las denuncias por acoso sexual: "Se protege a las víctimas"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El PSOE vuelve a protagonizar una nueva polémica. Paco Salazar, exasesor de Moncloa, ha sido denunciado por acoso sexual de varias exempleadas, algo que ha abierto una nueva brecha en filas socialistas. Por su parte, la formación liderada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que se haya protegido más a Salazar que a las propias víctimas.

En este contexto, María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se ha cuestionado si se ha protegido al exasesor "de algún modo": "Se protege a las víctimas, que son las personas que tenemos que proteger".

Salazar, según las denuncias, se dedicaba a denigrar a las mujeres: "Llegaba por la mañana y te decía el buen culo que te hacía ese pantalón o te pedía que le enseñaras el escote".

"Escenificó un día en medio del despacho una felación con todo lujo de detalles sin venir a cuento", se explica en otro relato. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que esos comentarios no les llegaron en ningún momento, así lo revela Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes este viernes.

"Tenemos que acelerar los procedimientos"

Lo que sí reconocen es que debe haber más celeridad en este tipo de casos. "Tenemos que acelerar los procedimientos y sobre todo tenemos que acompañar de una forma más eficaz para que ellas se sientan arropadas por nuestro partido", ha expresado Montero.

Mientras, Ángeles Álvarez, exportavoz de Igualdad del PSOE dice que "el cabreo entre las mujeres socialistas es monumental": "Ya está bien de utilizarnos como escudos humanos frente a una cuadrilla de indeseables. Se ha pasado el tiempo. Lo que necesitamos es que se actúe con diligencia".

Desde la otra parte del Gobierno también piden responsabilidades y es que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, indica que "el machismo es machismo venga de donde venga": "Actúese con contundencia".

