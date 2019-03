Albert Rivera, sobre el fichaje de Soraya Rodríguez: "No puedo descartar nada"

"No puedo descartar nada", ha respondido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en una entrevista en Antena 3, en la que ha asegurado que no ha llamado a Rodríguez y en la que sí ha querido subrayar su intención de crear un gran espacio político de centro que una a los españoles.

Rivera no ha confirmado el paso de Rodríguez a Ciudadanos, pero ha dicho que es "normal" que haya quienes no se sienten cómodos dentro del PSOE debido a que su secretario general, Pedro Sánchez, se ha "escorado" hacia posiciones "radicales". "Y Soraya Rodríguez, por lo que he leído en su carta, es exactamente eso", ha recalcado el líder de Ciudadanos, para quien la exdirigente socialista es una persona "capaz, moderada y que, inequívocamente, ha defendido la Constitución".

No obstante, ha insistido en no hablar de fichajes, sino únicamente del "respeto" que le merece el trabajo que ha realizado "más allá" de las diferencias que puedan mantener ambos. En declaraciones también a Antena 3, Soraya Rodríguez ha asegurado que no tiene ninguna propuesta de Ciudadanos y que no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, más de allá de volver a su vida privada y a su profesión de abogada.